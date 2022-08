Volkswagen staakt verkoop benzine en dieselauto in Noorwegen

Volkswagen maakt de beslissing om over een paar jaar niet langer benzine, diesel of hybride auto’s te verkopen in Noorwegen.

Kunnen wij nog mooi zoveel laadpalen hebben in ons landje. Toch is het Noorwegen dat op Europees niveau wordt gezien als het beste jongetje van de klas. Tenminste, als het om de adoptie van de elektrische auto gaat. Het Scandinavische land is al jaren vooruitstrevend op het gebied van de EV en autofabrikanten gaan daarin mee.

Volkswagen is het eerste grote conventionele automerk dat staakt met de verkoop van benzine, diesel en hybride auto’s in Noorwegen. Dat doen ze al in 2024, dus over minder dan twee jaar. In veel Europese landen is het streven om de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren te staken in 2030 of 2035. Volkswagen is er in Noorwegen dus erg vroeg bij.

De keuze van de Duitse autofabrikant is niet heel vreemd. Meer dan de helft van alle autoverkopen in Noorwegen betreft een volledig elektrische auto. Daardoor is het steeds minder interessant voor merken om in dit land een auto met benzine- of dieselmotor te verkopen.

Aangezien Volkswagen het voortouw neemt bestaat de kans dat andere merken meegaan in de keuze van de Duitsers. Of ze kiezen juist voor het tegenovergestelde. Door ook nog benzine- en diesels aan te bieden heb je iets in huis dat de concurrentie niet heeft. Dat laatste scenario zal overigens niet heel interessant zijn. De Noren zijn echt wel om naar elektrisch.