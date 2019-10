Mercedes EQC klaar om te gaan met originele accesoires

Voor wie net dat beetje extra praktisch gemak in zijn elektrische SUV wil.

Elektrische auto’s zijn momenteel bedoeld om de wereld te voorzien van alle gemakken van een brandstofauto, maar dan zonder uitstoot de wereld in te blazen. De premium-SUV’s zijn daar helemaal goed in: de Audi e-tron, Jaguar I-PACE en Mercedes EQC hebben alle drie vrij veel spullen aan boord wat je ook in hun niet-elektrische broers vind, zoals de interieurs en de algehele styling. Vandaar dat Mercedes nog iets doet wat zij (en vele andere merken) bij hun benzine-auto’s ook doen: accessoires aanbieden. Deze staan wel in de configurator, maar zijn volledig optioneel.

Mercedes lanceert nu een aantal accessoires die voor de EQC bedoeld zijn. Zo zijn er nu originele EQC-dakdragers waar een dakkoffer op past. Mocht je liever een stukje fietsen, dan kun je een EQC-fietsendrager achterop monteren. Is sporten meer je ding, dan kun je ook een Mercedes-sport- of golftas bestellen. Om je liefde voor Lewis Hamilton of Valtteri Bottas te uiten is een sporttas met het Mercedes AMG Petronas-logo ook een optie.

Voor inzittenden van de auto die veelal geen rijbewijs bezitten is er ook verwennerij, wat te denken van een luxe hondenkussen voor de kofferbak, of een kinderzitje die geïnspireerd lijkt op een Mercedes-kuipstoel. Je kunt geen kuipstoelen krijgen voor de voorste inzittenden, maar je kroost kan zich wel een Hamilton-in-de-dop wanen met goede ondersteuning voor als je die 408 pk hard de hoek om gooit.

De fietsen die bij de drager geleverd worden zijn trouwens ook een speciale bijpassende editie voor de EQC, twee luxe ‘all terrain’-fietsen die licht zijn ontworpen en toch een hoop features hebben, zoals 27 versnellingen, eentje als manusje-van-alles en eentje voor het betere fietswerk, met een lichtgewicht aluminium frame.

Deze hele rits is te bestellen bij Mercedes, zoals gezegd allemaal volledig optioneel. Om je EQC eens lekker inzetbaar te maken.