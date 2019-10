Ga volledig dictator met deze Land Cruiser met BMW-genen

Jazeker, dankzij BMW is deze Toyota helemaal af.

Voor dictators is het over het algemeen vrij eenvoudig. Wil je een grote auto die flink veel indruk maakt en qua vraagprijs het BNP van diens land evenaart, ga voor een Mercedes-Benz S600 Pullmann. Het is niet altijd even netjes, maar wel hoe het hoort. Zeker als ‘ie gepantserd is en voorzien van krokodillenleer.

Maar ja, het zijn vaak dezelfde dictators die vaak wel aan hun eigenbelang denken en niet die van de natie. In sommige gevallen kan het namelijk verstandig zijn om te investeren in triviale dingen als infrastructuur bijvoorbeeld. Dus veel dictators kunnen met hun dikke Pullmanns niet meer ongegeneerd cruisen door hun bezette land. Wat moeten ze dan doen? Inderdaad, de tweede optie is altijd een Toyota Land Cruiser. Het maakt niet uit voor wat, het is altijd goed om een Land Cruiser te hebben. Maar ja, die zijn aanzienlijk minder luxe. Wat zijn dan je opties?

Nou, het Oekra├»ense AutoLife heeft de oplossing. Zij hebben namelijk een Toyota Land Cruiser onder handen genomen. niet zomaar een Land Cruiser, maar een ├ęchte: de 200. Dus de gigantische, enorme en gargantueske Land Cruiser. Je weet wel, die met minimaal 2 tijdzones. De tuner uit Kiev pakt alles aan: zowel het interieur als het exterieur. Het resultaat noemen ze de ‘Magnum’. Heel erg chic, jongens.

Naast de Dodge-esque naam heeft de Land-Cruiser nu ook een Dodge-esque grille, met daarboven de letters die het woord Magnum voeren. Verder zien we een weinig subtiele voorbumper met een hoop kippengaas en natuurlijk extra LEDs. Verder zien we een dik aangezette bodykit waardoor de Land Cruiser aanzienlijk breder is dan normaal. Gelukkig hebben ze gedacht aan de brandstoftank (er zit toch een dorstige V8 in), die klep is namelijk keurig ‘verwerkt’ in de achterste wielkast.

Maar AutoLife gaat ook helemaal los op het interieur. Achter zien we twee separate fauteuils, geheel bekleed in smaakvol rood leder. Mocht je de achterstoelen herkennen, dan kan dat kloppen, ze komen namelijk uit een BMW 7 Serie! Dat rode leer wordt overigens afgewisseld met donkerblauwe koeienhuid. Voor een goede jaren ’80-vibe zijn er diverse houtstrips, alhoewel deze volgens ons gewoon van Toyota zijn. Mocht je ook interesse hebben in zo’n kekke dictatormobiel, toog je dan naar de dichtstbijzijnde AutoLife vestiging. In Kiev.