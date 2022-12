Mercedes EQE kan (en mag) zelf naar parkeerplaats

Ja, de Mercedes EQE kan zelf naar de parkeerplaats, zonder jou erin!

De techniek gaat tegenwoordig ietsje sneller dan dan de wetgeving kan bijbenen. Veel automerken zijn al heel erg ver met autonome techniek. In principe kan de techniek eenvoudig alles overnemen. De Mercedes-Benz EQE kan tot niveau 4 autonoom rijden. Daarmee kan de auto in principe veel meer dan dat er wettelijk is toegestaan. Daarmee is Mercedes-Benz overigens niet de enige in, ook merken als Audi, Tesla en Volvo stoeien met de beperkingen qua wetgeving.

Nu zijn er een paar lastige issues. Aansprakelijkheid, foutmarges en natuurlijk mensen die met een krat bier en smartphone op schoot aan het verkeer deelnemen. Gelukkig zijn er wel kleinschalige initiatieven.

Nur Männer!

Zo startte in 2019 een samenwerking tussen Daimler en Bosch. Daarbij rijdt men al een paar jaar met autonome auto’s zonder dat mensen erbij betrokken zijn (lees: iemand achter het stuur).

Mercedes zelf naar parkeerplaats

Dat is een logische volgende stap. Automatisch inparkeren is niet nieuw (veel auto’s kunnen dat al jaren, bij Duitse merken moet je dan even extra betalen), maar dit gaat verder. Je rijdt naar de garage toe, zet ‘m voor de deur en de auto gaat dan zelf door de garage rijden, op zoek naar een parkeerplaatsje.

Keurig tussen de lijstjes!

Dit programma is blijkbaar succesvol verlopen, want Mercedes-Benz en Bosch mogen het uitbreiden! Niet op een eigen parkeerplaats, maar P6 van het vliegveld van Stuttgart. Dankzij een wetswijziging is dat nu mogelijk. Uiteraard wel met toezicht van het Duitse Ministerie van Transport en de KBA.

Onderdeel van Park Pilot 2

Nu wil dit niet zeggen dat je elke Mercedes hiervoor kunt gebruiken. Je hebt namelijk we een specifiek type nodig. Je hebt het Intelligent Park Pilot2-systeem nodig. Dat is optioneel verkrijgbaar op de Mercedes-Benz EQS de eerder genoemde EQE. Intelligent Park Pilot2 is onderdeel van het Mercedes & Me Connect-systeem.

Kijk, zo rijdt de Mercedes EQE naar de parkeerplaats!

Via de Mercedes Me-app kun je een plaatsje in de garage reserveren. Dan rijd je naar het toegewezen punt om de auto achter te laten. Vervolgens rijdt de auto uit zichzelf naar de parkeerplaats, terwijl jij je haast om in de rij te staan op het vliegveld.

De mercedes rijdt niet alleen met de eigen camera’s, sensoren én sensoren in de omgeving. Overigens werkt het systeem ook andersom. Na je vlucht kun je dan weer via de app aangeven dat je de auto wil ophalen.

Gelukkig gaat het driften nog wel met een persoon achter het stuur:

