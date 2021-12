Van der Garde: ‘Max gaat de wereldtitel pakken’

Heeft Giedo te vaak naast Tom Coronel gezeten of is dit gewoon een realistische kijk op de zaak?

Dit weekend is een droomscenario uitgekomen voor de neutrale F1-kijker. De twee titelkandidaten gaan met exact evenveel punten de laatste race in. Spannender dan dit wordt het niet. Het is voor het eerst in 47 jaar dat zo’n scenario zich ontvouwt. De laatste keer was in 1974 toen Emerson Fittipaldi en Clay Regazzoni het in de laatste race moesten uitvechten.

De winnaar van de Grand Prix van Abu Dhabi zal dus ook meteen de winnaar van het wereldkampioenschap zijn. Dan gaan we er gemakshalve even vanuit dat Lewis Hamilton óf Max Verstappen gaat de race winnen.

Wie van de twee het gaat worden? Dat is nog de grote vraag. Alhoewel, niet voor iedereen. Giedo van der Garde weet het antwoord al: Max Verstappen gaat de wereldtitel pakken.

Giedo was gisteren niet aanwezig in de Ziggo-studio, maar hij kon nog wel zijn zegje toen tegenover de Nederlandse Omroep Stichting, beter bekend als de NOS. Die vroeg de aanstaande Viaplay-analist naar zijn verwachtingen van volgende week.

Van der Garde zegt nog net niet “het is heel simpel,” maar hij is wel zeker van zijn zaak: Max gaat volgende week aan het langste eind trekken. “Heel eerlijk, ik verwacht echt dat hij ‘m volgende week gaat pakken,” aldus Giedo.

Waarom hij dat denkt? Max is ontzettend gedreven én vorig jaar wist hij ook de overwinning te pakken op Yas Marina. Daar moet wel bij opgemerkt worden dat het circuit wat is aangepast. En jullie weten wat ze zeggen over in verleden behaalde resultaten. Toch denkt Giedo dat Abu Dhabi een circuit is wat Max ligt. En de aangepaste lay-out? Daar is hij na een paar rondjes wel aan gewend.

Giedo van der Gardo ziet de volgende race dus vol vertrouwen tegemoet. Terecht of niet? Laat het vooral weten in de reacties!

Bron: NOS

Foto credit: Charles Coates/LAT Photographic