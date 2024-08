Een kartbaan in je achtertuin, mag dat?

Wat voor de een een droom kan zijn is voor de ander een nachtmerrie, zoals een kartbaan in de achtertuin.

Als je ’s avonds in bed kruipt en begint met dromen komt er waarschijnlijk van alles voorbij . Racen op het circuit in je droomauto, die ene actrice/acteur (doorhalen wat niet van toepassing is) ontmoeten, of een kartbaan in je achtertuin. Kijk, sommige mensen laten dromen uitkomen. Zoals een man in de Amerikaanse staat Maryland.

Er zit ook nog eens een goed doel in dit verhaal. De zoon van de man is een karttalent en de vader hoopt op een professionele racecarrière voor hem. Dan kun je wel wekelijks naar de kartbaan rijden, of je bouwt er een in je achtertuin. Kan je zoon zo veel mogelijk oefenen en een nieuwe Max Verstappen is in de maak!

Waar deze man dan weer geen rekening mee heeft gehouden is zijn buren. Het is natuurlijk hartstikke leuk voor jezelf en je vrienden om je achtertuin om te bouwen tot een pretpark. De vraag is of de buren dat ook zo leuk vinden. In dit geval is dat dus absoluut niet zo.

De man in Maryland heeft nog geen minuut kunnen genieten van de kartbaan in de achtertuin, want de bonje met de buren begon al met de aanleg ervan. De buren klagen onder meer over geluidsoverlast en willen dat de kartbaan gesloopt wordt. Er is zelfs een petitie in het leven geroepen. Daarnaast zou de man niet de juiste vergunningen hebben voor de constructie.

De petitie heeft op het moment van schrijven al 90 handtekeningen. Als dit uiteindelijk voor de rechter komt en het klopt inderdaad niet met de vergunningen moet de man vrezen voor zijn kartbaan in de achtertuin. Dus wat hebben we geleerd? Eerst naar de gemeente, dan pas kartbaan bouwen! Of hou het gewoon bij Mario Kart..

Via TheDrive.com