PSA drukt gerucht over fusie de grond in

Niets aan de hand mensen, aldus PSA.

We gaan even een klein halfjaar terug in de tijd. Peugeot Société Anonym (PSA) kondigt aan te gaan fuseren met Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Een enorme ontwikkeling binnen de automotive wereld. Als de fusie achter de rug is behoort het nieuwe PSA-FCA concern tot één van de grootste autoconcerns ter wereld.

Enkele maanden daarna brak het coronavirus uit. De rest is geschiedenis. De uitbraak van het coronavirus heeft enorme gevolgen voor de wereldwijde economie. Zo klonken er geruchten dat de plannen voor de fusie zouden zijn bevroren. Dit in verband met vraagstukken over het financiële plaatje. Onder andere Agence France-Presse bracht dit nieuws.

PSA spreekt deze berichtgevingen tegen. In een statement tegenover Autonews stelt het Franse autoconcern dat alle plannen nog groen licht hebben. In december 2019 tekende beide partijen een overeenkomst dat de fusie binnen 12 tot 18 maanden afgerond moest zijn.

De Volkswagen Groep is momenteel het grootste autoconcern ter wereld. Op plek twee volgt Toyota. Op drie staat de Renault-Nissan alliantie. Met het afronden van de fusie komen PSA-FCA binnen op plek vier. De vierde plaats is nu nog in handen van General Motors.