Hybride Ferrari 488 doet testrondjes in Amsterdam

Autofabrikanten worden in het nauw gedreven door milieumaatregelen: ook Ferrari lijkt de hybride aandrijving op grote schaal toe te passen.

Het is 2020 en naast de corona-crisis heeft het milieu de wereld ook in zijn greep. Laat Ferrari nou met beide in de clinch zitten. Hun productie ligt even stil vanwege het virus, en als er wél wat wordt geproduceerd is het niet precies spul waar Greta Thunberg blij van wordt. Maar kun je als Ferrari ineens een tweeliter spaarmotor op de markt brengen? De kleine(re) 3.9 liter V8 met turbo’s werd hier en daar al niet geweldig ontvangen in eerste instantie, dus dat moeten ze niet proberen.

Hybride Ferrari’s

In plaats daarvan lijkt Ferrari vrienden te worden met elektrificatie. In 2013 probeerden ze dat al cool te maken met de LaFerrari: de ongeblazen V12 met 800 pk was lekker, maar met de elektrische motor erbij kwam het totaal op 963 pk uit. Nu is het topmodel een hybride: de SF90 Stradale is zelfs een plug-in en levert 1.000 pk(!). Toch is Ferrari nog niet klaar met hun hele hybride-heisa, bewijs daarvan wordt aangeleverd door een bijzondere 488 GTB in Amsterdam.

Testauto

Dat het een testauto is zie je zo: veel afgeplakte onderdelen, ook veel apparaten op de auto die er normaal niet op zitten, en niet als minste stickers met daarop ‘Test Vehicle’. Door eerdere spyshots van dit soort 488’en en ‘spanningsgevaar’-stickers, verraadt de auto ook al deels wat er onder de kap schuil gaat. Testauto’s als deze maken al een tijdje hun rondjes, maar vandaag is het leuker: dit exemplaar reed gewoon over de Nederlandse wegen. Een oplettende AB-lezer deelde met ons een paar foto’s van de bijzondere 488, gewoon in Amsterdam.

Hybride: mag dat?

Meer inzetten op hybride aandrijving lijkt een tactiek te zijn voor het merk, vanwege de eerdergenoemde CO2-eisen en milieumaatregelen. Die CO2-eisen zorgen ook voor hogere aanschafbelastingen op veel-uitstoters, dus dan hoef je geen ultra-miljardair te zijn om nog eens een dikke Ferrari onder je bips te krijgen. En natuurlijk wordt het gedoogd door het feit dat de F1-auto van Ferrari ook een hybride is. Vandaar dat Ferrari de SF90 Stradale zelfs durfde te vernoemen naar de Formule 1-auto van vorig jaar.

Hoe veel wordt het?

De hybride aandrijving is gekoppeld aan de welbekende 3.9 liter V8, die al vele aantallen pk heeft gekend (620 pk in de Roma, 670 in de 488 GTB, 720 in de F8, 800 in de SF90). Zo kun je een utopie creëren: pak het laagste aantal (zodat de motor nog een beetje geknepen wordt) en voer het met elektrificatie op naar het hoogste aantal. “Mijn Ferrari heeft 720 pk” klinkt sowieso tof, of nou 120 pk uit een elektromotor komt of niet.

Maar dat is allemaal nog niet concreet. Wat precies de 488 (of waarschijnlijker de F8) met hybride aandrijving gaat zijn, dat is voor later. Ook zou volgens sommige bronnen deze motor zijn weg vinden in de Purosangue SUV.

Met dank aan AB-lezer Nadeem voor de foto’s!