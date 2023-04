Viaduct in aanbouw moet nu al worden gesloopt

Kan de beste gebeuren hè? Dat je een constructiefout maakt en je het viaduct alweer moet slopen voordat het klaar is…

Als je over de A16 bij Rotterdam rijdt, heb je vast al gezien dat ze daar een nieuw viaduct aan het bouwen zijn. Althans, dat waren ze aan het doen, want de bouw is inmiddels veranderd in een sloop. Inderdaad, het viaduct moet alweer kapot voordat het überhaupt is afgebouwd.

Er is een constructiefout ontdekt, meldt het AD. En daardoor moet de boel worden gesloopt, voordat het bouwen klaar was. Wat er precies mis is, kunnen ze bij Rijkswaterstaat nog niet zeggen, maar feit is wel dat het goed mis is met het viaduct.

Sloop viaduct is een ’tegenvaller’

RWS noemt de sloop van het viaduct ‘een tegenvaller’. Eentje die veel geld gaat kosten, want dat doen tegenvallers in de wegenbouw altijd. Bovendien is het een helse klus om dit viaduct überhaupt te bouwen, vanwege de locatie.

Het ding werd namelijk gebouwd terwijl het verkeer op de A16 gewoon doorreed. Daardoor moest er een speciale constructie worden bedacht om het viaduct over de weg heen te krijgen. En ook de bouwmaterialen op de juiste plek krijgen is erg lastig.

Maar wacht, er is meer…

En als je dacht dat we de ellende met Rotterdamse viaducten hiermee wel hadden benoemd, denk dan nog maar even. Da’s namelijk niet zo. Een ander viaduct, over de Hoofdweg, moet namelijk óók worden gesloopt.

Ook daarin zijn constructiefouten ontdekt. Al zitten die er inmiddels wel al 60 jaar. Maar een fout is een fout, dus ook dat viaduct moet worden vervangen. Wanneer ze dat gaan doen is niet bekend, maar ze zijn nu toch bezig, dus laat ze het maar gauw doen.

Maar verder is het helemaal geen zooitje hoor, bij die wegenbouwers…