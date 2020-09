Mercedes G350 viercilinder crisisuitvoering is officieel - Autoblog.nl

Voor als je moet patsen met een beperkt budget is hier de Mercedes G350 viercilinder! Het moet niet gekker worden.

De G-Wagon van Mercedes is een bijzonder fenomeen. Het is een auto waarop Mercedes extreem goed kan cashen. De ontwikkelingskosten zijn er al ang uit: ondanks een recente update is het model al meer dan 30 jaar oud.

The OG

Daarentegen zijn de prijzen zeer hoog. Voor minder geld heb je een snellere en luxere GLE of zelfs een GLS. Maar nee de G-Klasse is The OG als het aankomt opp indrukwekkende patsbakken.

Wat de auto tekortkomt aan verfijning, prestaties en efficiency maakt ‘ie goed met karakter, uitstraling en uitstekende terreinkwaliteiten.

G350 viercilinder

Aangezien een G-Klasse toch al peperduur is, wordt deze vooral besteld door mensen die meer geld dan smaak hebben en wordt het automatisch een extreem fout getunede G63.

Maar we hebben nu een nieuw model aan de andere kant van het spectrum in de vorm van deze Mercedes G350 viercilinder. Overigens is het ook geen enorme ramp, want in de échte G-Klasses zijn er zat vierpitters geleverd.

Geruchten

Collega @Loek had de geruchten op het werelwijde web al opgevangen én met jullie gedeeld, maar nu is de G350 viercilinder officieel. Onder de kap ligt een 1.991 grote benzinemotor met zoals vermeld, vier cilinders.

Deze levert 258 pk bij 5.800 toeren. Het maximale koppel is 370 Nm bij 1.800 tot 4.000 toeren. Dat is op zich nog niet eens zó weinig. Dat kun je ook zien aan de prestaties.

Prestaties

Want de G350 viercilinder snelt in 8,1 tellen naar de 100 km/u. Niet bizar snel voor een auto, maar voor een auto met het gewicht en de aerodynamica van een middelgrote aanleunwoning is het echt niet verkeerd. De topsnelheid is 190 km/u.

Standaard wordt de Mercedes G350 viercilinder aangeboden met 18″ wielen (met 265 banden rondom), het MBUX infotainment-systeem, climate control met drie zones, houtinleg, sfeerverlichting, elektrische bedienbare stoelen met verwarming, privacy glass en LED-verlichting.

Prijs G350 viercilinder

Dan de prijs van al dit moois. Je zou zeggen, dit moet wel een koopje zijn. Alles is relatief, natuurlijk. De Mercedes G350 viercilinder wordt vooralsnog alleen in China geleverd, Omgerekend kost deze daar iets meer dan 275.000 euro. Voor de context: een Mercedes-AMG G63 kost 254.666 euro. De meer vegelijkbare G350d kost 180.948. En dat is tenminste nog een zes-in-lijn.