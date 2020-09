Skoda Octavia motorengamma uitgebreid - Autoblog.nl

Nu het Skoda Octavia motorengamma wordt uitgebreid, is de kans nog groter dat je een ideale Octavia kunt vinden.

Het is de archetype auto die je aan iedereen adviseert. We hebben het over de Skoda Octavia. Het typisch zo’n auto die op bijna alle punten ruim voldoende tot goed scoort. Natuurlijk is het geen track-day special of autobahn-stormer, maar voor mensen de ‘een auto’ nodig hebben, tikt ‘ie alle vakjes aan.

We zitten inmiddels op de vierde generatie van deze Tsjechische bestseller. De Octavia is op dit moment leverbaar met twee motoren: een 1.0 TSI driecilinder (115 pk) en een 1.5 TSI viercilinder (150 pk). Daar is ruimte voor meer aanbod.

Skoda Octavia motorengamma uitgebreid

Zoals de titel alles al weggeeft: het Skoda Octavia motorengamma wordt uitgebreid. Er komt per direct een lading aan nieuwe versies bij. Vroeger waren dat meer reguliere benzinemotoren en een diesel, maar tegenwoordig zijn het allemaal verschillende typen motoren. We nemen ze even met je door.

Skoda Octavia 1.0 TSI e-TEC DSG

De eerste is de Skoda Octavia 1.0 TSI e-TEC met DSG-automaat. In feite is het heel simpel, de 1.0 benzine heeft standaard een handbak. Als je de versie met automaat besteld, krijg je automatische een 48V-generator erbij. Hiermee is het mogelijk om te ‘coasten’ of ‘zeilen’, bijvoorbeeld.

Ook is de assistentie prettig bij het in gang brengen van de Octavia in kwestie. De prestaties zijn prima voor elkaar: 0-100 km/u is in 10,5 seconden achter de rug en de topsnelheid is 205 km/u. De Octavia Combi 1.0 TSI e-TEC is ietsje trager: 10,9 seconden en 202 km/u.

Skoda Octavia iV Plug-in Hybrid

Het Skoda Octavia motorengamma wordt verder uitgebreid met een plug-in hybride. Deze combineert een 1.4 TSI viercilinder motor met een elektromotor. gecombineerd levert deze combinatie een systeemvermogen van 204 pk en een maximaal systeemkoppel van 250 Nm.

De elektromotor wordt gevoed door een 13 kWh-accupakket. Op een volle accu kun je 60 km elektrisch rijden, aldus de WLTP. Het is mogelijk om in 7.7 seconden naar de 100 km/u te accelereren en een topsnelheid te halen van 220 km/u. De combi is wederom fractioneel trager.

Skoda Octavia 1.5 TSI G-TEC

En we gaan door, want het Skoda Octavia motorengamma werd nóg wat verder uitgebreid. De Octavia 1.5 TSI G-TEC is een versie op gas. Niet op LPG, maar op CNG (Compressed Natural Gas).

De auto beschikt over drie CNG-tanks. Het voordeel van CNG ten opzichte van diesel of benzine is de lagere CO2-uitstoot en NOx-uitstoot.

Op de CNG-tanks kun je volgens de WLTP 500 km rijden. Met de 9 liter grote benzinetank neemt dat toe naar 690 km. De Octavia 1.5 TSI G-TEC gaat in 9,6 tellen naar de 100 km/u en haalt 218 km/u. De Combi is wederom ietsje langzamer.

Prijzen

Aangezien het Skoda Octavia motorengamma flink is uitgebreid, hebben we alle prijzen in een tabel gezet.

Type Skoda Prijs Octavia 1.0 TSI e-TEC DSG € 29.890 Octavia Combi 1.0 TSI e-TEC DSG € 31.390 Octavia 1.0 TSI e-TEC DSG Business Edition € 28.990 Octavia Combi 1.0 TSI e-TEC DSG Business Edition € 30.490 Octavia 1.4 iV DSG Business Edition € 35.690 Octavia Combi 1.4 iV DSG Business Edition € 37.190 Octavia 1.4 iV DSG Business Edition Plus € 38.190 Octavia Combi 1.4 iV DSG Business Edition Plus € 39.690 Octavia 1.5 TSI G-TEC Business Edition € 32.990 Octavia Combi 1.5 TSI G-TEC Business Edition € 34.490

Alle genoemde modellen zijn per direct te bestellen bij de Skoda dealer. Begin volgend jaar start de levering van nóg een variant: de Octavia 1.5 TSI e-TEC DSG.