Zo bizar veel verkocht Mercedes in 2022

Mercedes verkocht een hoop EV’s in 2022, maar ook in auto’s in het algemeen. Nondeju zeg, wat een aantallen.

Heel erg leuk, die verkoopcijfers van Rolls-Royce en het recordjaar van Bentley, maar die van Mercedes-Benz zijn net eventjes wat indrukwekkender. Natuurlijk, het is ook een groter automerk met (heel veel) meer modellen in de range. Maar het verschil tussen een klein doch heel erg luxemerk en een reguliere premium-fabrikant is enorm.

Mercedes-Benz Passenger Cars leverde in 2022 namelijk 2.043.900 auto’s af. Juist, maar dan 2 miljoen exemplaren. Het aandeel elektrische auto’s groeit gestaag. In 2022 verkocht Mercedes-Benz namelijk 319.200 exemplaren. Nu sjoemelt Mercedes-Benz wel een beetje, want het gaat om zogenaamde ‘xEV’-modellen. Daar vallen niet alleen de volledig elektrische auto’s onder, maar ook de plug-in hybrides. Kortom, alle auto’s met een stekker.

Zo veel EV’s verkocht Mercedes in 2022

Gaat het om ‘pure’ elektrische auto’s, dan is het aantal alsnog niet verkeerd: 117.800 exemplaren. Dat gaan er volgens Mercedes in rap tempo veel meer worden. Niet alleen komen er telkens meer elektrische modellen bij, ook de laadinfrastructuur wordt beter.

Daar gaat Das Haus zelf ook aan mee werken, want het merk met de ster gaat zijn eigen netwerk uitrollen. Inderdaad, precies zoals Tesla dat ook heeft. Het zou gaan om een netwerk van zo’n 10.000 laadstations.

Luxe segment

We noemden net al even Bentley en Rolls-Royce en dat was niet voor niets. Ondanks dat die luxemerken het goed doen, doet Mercedes-Maybach het (veel) beter. De verkopen van het sublabel stegen met 25%. Er zijn 21.600 Maybachs verkocht.

Een goed idee om het merk op te heffen en er een label van te maken. In tegenstelling tot veel andere luxemerken zet Mercedes grote aantallen weg van haar topsedans. Zo verkocht Mercedes-Benz meer dan 90.000 exemplaren van de S-Klasse en 19.200 stuks van de EQS.

Welk model verkocht Mercedes het meest in 2022?

Het bestverkochte model van Mercedes wereldwijd is de GLC, met 342.900 exemplaren. De nieuwe C-Klasse slaat ook goed aan, daar verkochten de Duitsers 299.100 stuks van. De EQE daarentegen is nog geen hardloper: 12.600 zijn er in 2022 bijgekomen.

Wellicht dat de halfgeleider-issues ermee te maken. Mercedes denkt flink te kunnen groeien in dit segment het komende jaar dankzij modellen als de EQE SUV en de compleet nieuwe E-Klasse die in 2023 op stapel staat.

Entry Luxury

Dan is er tenslotte nog de zogenaamde ‘Entry Luxury’ markt. Je weet wel, alle C-segmentauto’s zoals de A-Klasse, B-Klasse, CLA, GLA, GLB en alle derivaten daarvan.

Daar zijn er 587.700 van verkocht, 10% minder dan in 2021. Volgens Mercedes hadden ze hier behoorlijk wat problemen met toeleveranciers en logistieke issues. Ook goed om te weten, in deze klasse is 10% geheel elektrisch (EQA en EQB).

En waar verkocht Mercedes het meest in 2022?

Als afsluiter de markten waar Mercedes het meest verkocht in 2022. Bijna de helft van alle Benzen ging namelijk naar Azië: 987.800 auto’s werden er daar afgeleverd. Extra prettig: in die markten zijn ook de grote dure modellen en Maybach erg in trek.

In Europa werden er 631.100 Mercedessen verkocht. De grootste stijgers zijn de EQA en EQB enerzijds, en procentueel de G-Klasse anderzijds. In de VS verkocht Mercedes 327.000 auto’s.

