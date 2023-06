Jaren ’80 sedan is niet de Brougham die je verwacht

Het is een sedan, het komt niet uit Europa, het komt uit de jaren ’80 en het luistert naar de naam Brougham: wat is het? Een Cadil… Cedric natuurlijk!

Sommige namen van auto’s zijn universeel gebruikt. Denk je bij GTI aan Peugeot, Volkswagen, Daihatsu of zelfs Isuzu? Of bij limousines, de benaming LWB voor Long Wheel Base wordt ook aardig veel gebruikt. Dat terwijl sommige namen zo’n beetje eigen zijn gemaakt door bepaalde merken. Zo denk je bij de benaming Brougham voor een überdikke sedan vrij snel aan Cadillac.

Nissan Cedric Brougham

Toch hebben wij voor je een Brougham die niet een Cadillac is. Nissan gebruikte de term ook voor hun luxueuze sedan. Vier generaties van de Cedric, welteverstaan. Zo kan je dus de naam Nissan Cedric Brougham tegenkomen bij het shoppen naar een obscure Japanse sedan.

Als je dat echt zoekt, stop maar. Je kan dan namelijk gewoon op Marktplaats terecht. Daar staat een Nissan Cedric V30 Brougham te koop. Dat was de op één na dikste Cedric, want hier net boven stond nog de Brougham VIP. De naam Brougham werd initieel wel enkel gebruikt door Cadillac en is vernoemd naar een belangrijke zakenman die een bijzondere Cadillac liet bouwen in 1916, maar officieel mag elk merk te koop lopen met de naam. Nissan deed dat dus.

Tijdcapsule

Even los van dat Brougham-geneuzel, de Nissan Cedric V30 van de zesde generatie (Y30) is een heerlijke tijdcapsule. Deze Cedric uit 1984 komt uit de tijd dat Japan eigenlijk nog niet je van het was. Je kocht dit niet in plaats van een Mercedes of BMW om indruk te maken, want imposant was die Nissan badge nog niet. In Japan zelf waren luxe auto’s van eigen makelij al wel een ding en dus kocht je best wel wat met zo’n oude sedan.

Nissan probeerde je vooral te paaien met bergen aan elektronica. AM/FM radio met zelfs een tv-ontvanger, zat er gewoon op. Aircobediening met aparte klimaatzone voor de achterpassagiers? Zeker. Knopjes op het stuur? Jawel. Zelfs parkeersensoren achter waren een optie, gestuurd door Sonar. Ja, des tijds werden dat soort heftige uitvindingen geprobeerd voor dat kleine beetje extra comfort.

Zonder twijfel de leukste optie van de Nissan Cedric Brougham vind je bij de zijramen. Stijlloze ramen, dat kennen we wel. De Cedric kon ook de hele B-stijl laten verdwijnen om zo één open gat van voor naar achter te hebben. Meestal moest je daarvoor een coupé of zelfs cabriolet kopen, maar deze deftige Japanse sedan heeft ’t ook.

Occasion

Deze Nissan Cedric Brougham staat dus als occasion op Marktplaats. Hij is bijna origineel Nederlands: de eerste tenaamstelling was in ’84, terwijl hij in ’85 een Nederlands kenteken kreeg. Het tijdsbeeld klopt dus bijna. In zijn 39 jarige leven wist deze Cedric 238.500 km te klokken en de vorige eigenaar heeft er veel geld in gepompt.

Technisch krijg je een 3.0 liter grote V6 met 230 pk. Saillant detail: deze VG30DET-motor heeft zwaar aangepast ook in de heftige Nissan GTP-ZX gelegen. Dit omdat de meer gangbare toepassing van de VG30DET de Nissan 300ZX (Z32) was. Goed, echt pijlsnel wordt de Cedric er niet van, maar we geven hem je toch mee.

De Cedric mag dan een oud beestje zijn, dankzij de zorg die hij heeft ontvangen wist een waardebepaling er nog een prijskaartje van 13.000 euro aan te hangen. Daar geeft de koper je ook nog eens 500 euro korting op met een vraagprijs van 12.500 euro. Geen speld tussen te krijgen, eigenlijk. Kopen kan op de advertentie van de Nissan Cedric Brougham.

Met dank aan Rachid voor de tip!