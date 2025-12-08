Niet meer zeuren over actieradius met de nieuwe Mercedes GLB

Met een opgegeven actieradius tot 630 km komen jij en al je inzittenden best ver met de nieuwe Mercedes GLB.

De altijd wat saaie, maar toch behoorlijk praktische Mercedes GLB is in het nieuw gestokene. Deze daily is de enige compacte personenauto die je moeder, je buren en je tennisteam kwijt kan, zonder dat je meteen in een gigantische GLS moet rijden.

Het model blijft herkenbaar hoekig en rechtop. Geen sprake van een coupé achtige aflopende daklijn bij de GLB. Dat zou immers alle praktische vernuft teniet doen. Misschien beledig ik Mercedes door te zeggen dat ik er een beetje Kia in terugzie als je snel een blik werkt op een zwarte auto. Laat maar weten in de comments of ik gelijk heb, of er helemaal naast zit.

Nieuw zijn de 94 verlichte sterren in de grille, wat tegenwoordig een ding is bij moderne Mercedes-modellen. Ook de achterlichten hebben een unieke signatuur. Het standaard panoramadak en de nieuwe sfeerstijlen in het interieur doen de rest. Afgezien van de kermisgrille (het moet je ding zijn) ziet het er allemaal keurig uit.

Aandrijflijn

De grote ster (pun intended) van de line-up is de GLB 250+, die met zijn 85 kWh-accu tot 630 kilometer ver komt volgens WLTP. Stress rondom de actieradius is niet aan de orde bij dit topmodel.

Opladen gaat dankzij de 800V-architectuur lekker vlot: in tien minuten ramt hij er tot 260 km bereik bij. Voor wie wat meer power wil is er de 350 4MATIC, goed voor 260 kW. Of 353 ouderwetse pk’s.

De 4MATIC-versies zijn uitgerust met ‘TERRAIN MODE’, waarmee je een virtuele view onder de auto krijgt en zo wat beter kunt navigeren over onverharde wegen. Bovendien hebben ze een trekgewicht tot 2.000 kg. Een zware caravan? Geen probleem. E-bikes mee? Kan allemaal.

Interieur

Binnenin is het allemaal lekker modern, wat inmiddels bekend aanvoelt als je de GLC en CLA kent. Je kunt het optionele MBUX superscreen krijgen, dat drie displays combineert achter één glazen paneel. Het geheel draait op MB.OS, het nieuwe besturingssysteem dat dankzij AI van Microsoft en Google slimmer moet zijn dan jijzelf op maandagochtend voordat je koffie hebt genuttigd. De virtuele assistent kan context snappen, gesprekken onthouden en je navigatievragen beantwoorden.

De GLB is te krijgen als vijf of of als zevenzitter. Er is een verschuifbare tweede zitrij en een frunk van 127 liter maken. Ideaal voor gezinnen, sportclubs, impulsieve IKEA-bezoeken en onverwachte kringloop-vondsten. Gooi de achterbank plat en je hebt tot 1.715 liter laadruimte. Er passen tot vier kinderzitjes achterin. Grote gezinnen die op zoek zijn naar een elektrische auto kunnen blijven rekenen op de Mercedes GLB.

Nieuwe Mercedes GLB prijs

De nieuwe GLB staat vanaf vandaag in de configurator. De 250+ start bij € 57.184 en de 350 4MATIC AMG bij € 68.800. Het is nooit het meest sexy model geweest uit de line-up van Mercedes-Benz, maar wel een verdraaid praktische. En met de 800V-architectuur is de nieuwe GLB helemaal toekomstbestendig. What’s not to like.