Niet meer zeuren over actieradius met de nieuwe Mercedes GLB

Met een opgegeven actieradius tot 630 km komen jij en al je inzittenden best ver met de nieuwe Mercedes GLB.
De altijd wat saaie, maar toch behoorlijk praktische Mercedes GLB is in het nieuw gestokene. Deze daily is de enige compacte personenauto die je moeder, je buren en je tennisteam kwijt kan, zonder dat je meteen in een gigantische GLS moet rijden.
Het model blijft herkenbaar hoekig en rechtop. Geen sprake van een coupé achtige aflopende daklijn bij de GLB. Dat zou immers alle praktische vernuft teniet doen. Misschien beledig ik Mercedes door te zeggen dat ik er een beetje Kia in terugzie als je snel een blik werkt op een zwarte auto. Laat maar weten in de comments of ik gelijk heb, of er helemaal naast zit.
Nieuw zijn de 94 verlichte sterren in de grille, wat tegenwoordig een ding is bij moderne Mercedes-modellen. Ook de achterlichten hebben een unieke signatuur. Het standaard panoramadak en de nieuwe sfeerstijlen in het interieur doen de rest. Afgezien van de kermisgrille (het moet je ding zijn) ziet het er allemaal keurig uit.
Aandrijflijn
De grote ster (pun intended) van de line-up is de GLB 250+, die met zijn 85 kWh-accu tot 630 kilometer ver komt volgens WLTP. Stress rondom de actieradius is niet aan de orde bij dit topmodel.
Opladen gaat dankzij de 800V-architectuur lekker vlot: in tien minuten ramt hij er tot 260 km bereik bij. Voor wie wat meer power wil is er de 350 4MATIC, goed voor 260 kW. Of 353 ouderwetse pk’s.
De 4MATIC-versies zijn uitgerust met ‘TERRAIN MODE’, waarmee je een virtuele view onder de auto krijgt en zo wat beter kunt navigeren over onverharde wegen. Bovendien hebben ze een trekgewicht tot 2.000 kg. Een zware caravan? Geen probleem. E-bikes mee? Kan allemaal.
Interieur
Binnenin is het allemaal lekker modern, wat inmiddels bekend aanvoelt als je de GLC en CLA kent. Je kunt het optionele MBUX superscreen krijgen, dat drie displays combineert achter één glazen paneel. Het geheel draait op MB.OS, het nieuwe besturingssysteem dat dankzij AI van Microsoft en Google slimmer moet zijn dan jijzelf op maandagochtend voordat je koffie hebt genuttigd. De virtuele assistent kan context snappen, gesprekken onthouden en je navigatievragen beantwoorden.
De GLB is te krijgen als vijf of of als zevenzitter. Er is een verschuifbare tweede zitrij en een frunk van 127 liter maken. Ideaal voor gezinnen, sportclubs, impulsieve IKEA-bezoeken en onverwachte kringloop-vondsten. Gooi de achterbank plat en je hebt tot 1.715 liter laadruimte. Er passen tot vier kinderzitjes achterin. Grote gezinnen die op zoek zijn naar een elektrische auto kunnen blijven rekenen op de Mercedes GLB.
Nieuwe Mercedes GLB prijs
De nieuwe GLB staat vanaf vandaag in de configurator. De 250+ start bij € 57.184 en de 350 4MATIC AMG bij € 68.800. Het is nooit het meest sexy model geweest uit de line-up van Mercedes-Benz, maar wel een verdraaid praktische. En met de 800V-architectuur is de nieuwe GLB helemaal toekomstbestendig. What’s not to like.
Reacties
sjonniedeluxe zegt
57k is vrij stevig. 5k meer dan de vanafprijs van CLA met gelijke motor en accu.
Zou er ook een dik aangeklede launch Edition komen?
minimoke1984 zegt
Het is niet alleen 5k meer dan de CLA.. dit is gewoon een kopie van de Smart 5 en die is er nu vanaf 49k..
rotjeknor66 zegt
Wat een treurig hok…waar is de tijd gebleven dat een Mercedes een Mercedes was met een statige ster op de kap….
Gulli zegt
Het zijn ongetwijfeld hele goede auto’s, maar het enorm hoge kitsch gehalte van het interieur (en steeds meer het exterieur) laat mij toch met een grote boog om elke Mercedes heen lopen. Al die glimmertjes, kraaltjes en spiegeltjes komen op mij over als minachting voor de intelligentie.
Maarten123 zegt
De huidige EQA kan ook 540km, dus daar hoef je ook niet direct stress te hebben. Maar mooi ding.
Aalbert zegt
Onacceptabel ontwerp, vergelijk dit eens met de nieuwe Ix3 Neue klasse geweld van BMW……. . Wat een aanfluiting deze Mercedes. WLTP gewoon klinkklare onzin, trek er rustig 150 a 200km vanaf zoals uit recent alle tests blijkt van andere Mercedes EV modellen.
Afwerking interieur te treurig voor woorden.
Blijf erbij dat met de W140 serie jaren negentig, Mercedes de laatste echte Mercedes heeft geleverd.
mattr zegt
WLTP afwijking is echt niet iets specifieks voor Mercedes. En een B en C segementer vergelijken gaat natuurlijk ook niet helemaal lekker.. ‘Neue klasse geweld’ bestaat vooral uit een absurd grote en zware batterij…
denniyo zegt
Valt reuze mee hoor, zelf rijd ik nu een jaar een GLC 300e Coupé, deze zou in theorie 133 km zuiver Elecktrisch kunnen rijden, goed dat je dat niet red is ook vrij logisch natuurlijk, maar in zomer maanden haal ik bij normaal gebruik met gemak 110-120km per lading en in deze maanden en in de winter is het wel iets minder natuurlijk, maar dan blijft er nog steeds een zeer acceptabele 90km zuiver elecktrische actieradius per lading over dus zoveel minder kilometers verlies je niet in de praktijk.
denniyo zegt
Het enige onacceptabele ontwerp is juist dat van de IX3 wat een verschrikkelijk hok is dat geworden en het interieur van dat hok is nog goedkoper dan dat van een 20 jaar oude KIA!
Op foto’s is het altijd moeilijk in te schatten,maar afgelopen zomer heb ik in München in de zowel de iX 3, als de GLC EQ en ook de CLA EQ Gezeten en in het echt ziet dat van Mercedes er wel 1000x beter en hoogwaardiger uit dan dat van de iX 3, de verlichte grille moet je ding zijn, maar eigenlijk is dat alleen maar gedaan vanwege het feit dat je op deze manier geen milieu onvriendelijke chromen accenten( die we bij de vorige mercedes-modellen allemaal mooi vonden) aan je merk gezicht hoeft toe te voegen.
Toch knap (zeg ik als oud rijder van 2 GLB’s) dat ze dit praktische, maar vooral heel vierkante ontwerp en model een behoorlijk geslaagd eigen gezicht hebben weten te geven, al is er wat mij betreft aan de buitenkant nog net een iets te groot laagje smart #5 design overheen gegoten en denk ik dat dit model beter was geweest met de nieuwe GLC grille voor de rest, gaat dit gewoon weer de maatstaf in zijn klasse worden voor deze prijs, actieradius en het praktische gebruiksgemak van deze auto!
De enige modellen die een beetje in de buurt komen van deze auto zijn mijns inziens de E-5008 en KIA EV 9, waarbij deze zo op het eerste gezicht een stuk minder lomp en grotesk aanvoelt dan de KIA EV9 en de GLB toch echt wat prettiger op het netvlies ligt en minder druk is vormgegeven dan de Peugeot E-5008.
mattr zegt
Prima familieauto en een flinke vooruitgang tov het uitgaande model.
Robert zegt
“Misschien beledig ik Mercedes door te zeggen dat ik er een beetje Kia in terugzie (…)”
@rubenpriest: Nee hoor, de eerste associatie die bij mij opkwam was: “Hé, is dat de nieuwe Kia Soul?”
Misschien moeten we nu maar eens stoppen met het ‘by default’ betichten van de Chinezen van kopieergedrag.
Lynkesoep zegt
Dit lijkt me eerder de Mercedes iteratie van de smart #5.
Kia Soul was overigens best een prettige auto.
gregorius zegt
Ik zou graag eens en test met dit model naast de Smart 5.
Van binnen lijkt het vrijwel hetzelfde (dat is prima, maar misschien niet MB waardig). En van buiten een vergelijkbaar siluette. De Smart heeft ook knopjes en dergelijke van Mercedes.
En wat zijn de verschillen dan? Nou, de Smart zal een stuk goedkoper zijn en heeft 600 pk.
denniyo zegt
Toevallig heb ik vorige week nog in zo’n Smart #5 gezeten, je kan duidelijk zien dat het interieur van de Smart gericht is op jonger Koperspubliek en is voorzien van veel meer (nutteloze) gadgets dan dat van de nieuwe Mercedesen, ook de vormgeving van het Smart interieur ziet er iets minder gelikt uit dan bij Mercedes.
Qua prijs ligt de Smart #5 ongeveer op hetzelfde niveau als de huidige Mercedes-Benz EQB, de prijs van de nieuwe GLB-EQ zit ten opzichte van deze 2 auto’s 10k hoger dus opzich valt het prijsverschil wel mee en ja 600 PK klinkt leuk (en is volgens mij zelfs nog iets duurder ook dan de nieuwe GLB), maar daar heb je geen F*CK aan in zo’n auto, met de helft minder PK’s is hij minstens zo praktisch en snel weg bij het stoplicht en dan heb je ook nog meer kilometers actieradius.
gregorius zegt
Heb m even samengesteld.
Neem de Smart 5 Brabus = 65k.
GLB EQ 350 vergelijkbare opties: 80k; dan heb je dus de helft van de pks.
Oude papa hier, rijd ik nu Mercedes en heb ik laatste de Smart 5 van mn zwager meegenomen. Als ik in mn achterhoofd houdt dat dit een ’65k’ auto is, nieuw, nog geeneens de helft van wat ik zelf rijd, dan vond ik het prima en zie ik eigenlijk geen reden om nog een mooie Mercedes te nemen.
En ik heb nu 600 pk uit benzine en dat is leuker dan die elektrische 600 pk; maar het alsnog heerlijk om de snelweg op te komen.
Dus ja. Da’s t mooie, iedereen mag een verschillende mening hebben.
Als je een 65k GLB naast de 65k Smart 5 Brabus zet; neem ik die Smart mee. Doe de je 80k GLB dan weet ik nog altijd niet of ik dan die GLB neem.
Motomoto zegt
Kunnen we alsjeblieft stoppen met doorlopende lichtbalken? Wat een treurnis zeg, dit design! De CLA is ook al zo’n misvormd nikszeggende automobiel.