Mercedes onthult interieur nieuwe GLB, mét sterrenhemel

Ook de GLB krijgt een hoog kermisgehalte.

Er is een duidelijke trend waar te nemen in autoland, namelijk het toenemende kermisgehalte. Ook Mercedes doet hieraan mee, met een lichtgevende grille, schermen over de hele breedte van het dashboard én een sterrenhemel. Dat zien we ook terug bij de nieuwe GLB.

Sterrenhemel

In de aanloop naar de onthulling laat Mercedes alvast het interieur van de nieuwe GLB zien. Daarbij valt één ding meteen op: de sterrenhemel. Die bestaat uit verlichte sterren die zijn aangebracht in het panoramadak, wat standaard aanwezig is. Als je de sterren geen porum vindt: die zijn gelukkig wel optioneel. Deze optie is ook verkrijgbaar op de GLC.

De rest van het interieur komt bijna één op één overeen met de nieuwe CLA. Ook in deze auto kun je het Superscreen krijgen, wat bestaat uit drie schermen over de hele breedte van het dashboard. Je kunt echter niet het Hyperscreen, zoals in de GLC. Bij het Hyperscreen krijg je één naadloos scherm over het hele dashboard.

Derde zitrij

De GLB heeft ook weer iets wat de GLC níét heeft, namelijk een derde zitrij. De GLB blijft dus de familieauto binnen het Mercedes-gamma, net als de huidige generatie. Uiteraard is de derde zitrij optioneel, je kunt de GLB ook gewoon als vijfzitter krijgen.

Het exterieur van de nieuwe GLB wordt nog verborgen door sneeuw, maar je kunt in je hoofd al wel een beeld vormen. De nieuwe generatie krijgt dezelfde vierkante vorm als de huidige, maar dan met de grille van de nieuwe GLC.

Ook elektrisch

Het nieuwe model vervangt zowel de GLB als de EQB, wat niets meer en niets minder was dan een elektrische GLB. Zoals jullie weten heeft Mercedes de EQ-naamgeving overboord gegooid, dus gaat de elektrische versie ook gewoon GLB heten.

Mercedes deelt nog geen specificaties, maar ga er maar vanuit dat deze dik in orde zijn. De indrukwekkende techniek van de CLA zal ook zijn weg vinden naar de GLB. Reken dus op 800V, razendsnel laden en een imposante range. Nu is de GLB natuurlijk een stuk minder aerodynamisch dan een CLA, maar waarschijnlijk krijgt dit model alsnog een WLTP-range van ver boven de 600 kilometer.

Nu de GLB zijn interieur al prijsgeeft, kan de onthulling niet meer ver weg zijn. En inderdaad, op 8 december trekt Mercedes het doek van de gloednieuwe GLB.