Nieuwe Mercedes GLB-instapper is hier: dit is de Nederlandse prijs

De voorlopig kleinste elektrische SUV van Mercedes heeft een nieuwe vanafprijs.

Het is niet moeders mooiste, maar wel een trouw werkpaard: de Mercedes-Benz GLB. Vlak voor het einde van 2025 zag de nieuwe generatie het levenslicht. De vernieuwde GLB volgt de nieuwe ontwerptaal en gaat zoals het de GLB betaamt de extermere kant op. Kijk daarvoor maar naar het achterlicht.

Klanten konden kiezen uit twee elektro-aandrijflijnen: de achterwielaangedreven 250 en de vierwielaangedreven 350. Nu voegt Mercedes er aan de onderkant nog een motorisering bij: de 200. Daarmee is er een nieuwe GLB-instapper en heeft de Mercedes een lagere instapprijs.

Specificaties

Natuurlijk levert de 200 in qua vermogen, actieradius enzovoorts in ten opzichte van de versies boven hem. In plaats van een 85-kWh batterij die tot wel 630 kilometer aan actieradius teweegbrengt in de 250, moet de 200 het doen met een 58-kWh accu. Het rijbereik gaat daarom ook naar een magere 430 kilometer volgens de WLTP. Wat dan wel weer tof is: de goedkoopste GLB houdt de 800-volttechniek waardoor snelladen met maximaal 200 kW gaat. Van 10 naar 80 procent opladen gaat in 20 minuten.

Lees ook: Is de nieuwe Mercedes GLB stiekem een omgebouwde Smart?

De power slinkt naar 224 pk en 335 Nm en gaat enkel naar de achterwielen. Daarmee heb je 8,2 seconden nodig om aan de 100 km/u te komen. Voor de beeldvorming: da’s trager dan de goedkoopste Ford Explorer. De topsnelheid ligt dan wel weer hoger dan menig EV. Net als de andere GLB’s is ie begrensd op 210 km/u.

Wat zit er in het basispakket?

Wie de Mercedes GLB op de allergoedkoopste manier bestelt, krijgt alsnog een best leuk pakket. Zo is de grilleverlichting en gedeeltelijk verlicht Mercedes-logo op de neus standaard. De basiswielen hebben 18-inch wieldoppen of vijf dubbelspaaks lichtmetalen wielen. Het exterieur is zonder meerprijs poolwit.

Vanbinnen is er een mix van ‘man-made’ leer en stof en zijn de sierdelen van kunststof antraciet. Er zit in de basis een centraal- en bestuurdersdisplay in, net als een selfiecamera en gezichtsherkenning, maar geen Hyperscreen-achtige taferelen. Ook het panoramadak is standaard (de sterrenhemel natuurlijk niet) en er zit een warmtepomp in. De basis-GLB rijdt op een comfortonderstel.

Wat kost de Mercedes GLB-instapper?

Wie hem bestelt zoals hierboven omschreven, tikt 51.739 euro af bij de Nederlandse Mercedes-dealer. Daarmee is de 200 maar liefst bijna 5.500 euro goedkoper dan de 250+ beginprijs en bijna 16.500 euro minder duur dan de topversie. Leuk voor de portemonnee, maar wat als je de GLB-instapper vergelijkt met zijn concurrenten?

Concurrentie

De GLB-instapper wordt qua vermogen en actieradius een lastig pakket om te verkopen. Partijen als Volvo bieden meer power en rijbereik voor een flinke hap minder geld. Ook de #5 van broertje Smart en de iX1 van rivaal BMW zijn goedkoper.