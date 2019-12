Dít kost de peperdure Mégane R.S. Trophy-R!

Peperduur en spotgoedkoop tegelijkertijd!

De Renault Mégane R.S. is zo’n auto die altijd wat ‘extra’s’ heeft ten opzichte van de concurrentie. We doelen zeker niet op meer vermogen of meer uitrusting. Want daarin loopt de Mégane keurig in de pas met andere concurrenten.

Nee, het gaat ons ditmaal om het ‘rauwe’ randje. Zeker met de juiste opties (of in de juiste uitvoering) is het een auto die uitstekend uit de voeten komt op een circuit. Nu doet zeker niet iedereen dat, maar het feit dat een auto daar excelleert, betekent bijna altijd dat het ook een spectaculaire auto voor op de straat oplevert. Het enige nadeel: zo’n ‘Ring-ridder kost natuurlijk wel een beste bom duiten.

Dat is ook het geval met de meest ultieme Mégane R.S., de Mégane R.S. Trophy-R. Die is gebaseerd op de ‘gewone’ Trophy. Wij hebben die auto een tijdje als duurtester gehad en de consensus was dat de auto met name door de banden beter geschikt is voor warmer en droger weer. Het potentieel benaderen op de openbare weg was geen sinecure.

De prijs van de Mégane R.S. Trophy-R is 76.490 euro. Daarvoor krijg je wel een bijzondere auto ten opzichte van de Tropy-R in andere landen: het R.S. telemetriesysteem en bandennet van de firma Sabelt zijn hier wélk standaard. Uiteraard krijg je ook hardware als Bridgestone S007 banden, bi-material Brembo-remmen, titanium Akrapovic-uitlaat schokdempers van Öhlins. De Trophy-R weegt 130 kg minder dan de gewone Trophy.

Het is een beetje lastig om concurrenten te vinden, want C-segment hatchbacks met circuitpotentieel zijn er namelijk niet. De luxere Audi RS3 en Mercedes-AMG A45S zitten rond de 90 mille, maar zijn veel zwaarder. Een Porsche Cayman GT4 zal ongeveer een zelfde ‘Ringtijd noteren, maar is nóg duurder. Kortom, de Mégane R.S. Tyophy-R is stiekem best een koopje! Enige nadeel: er komt slechts een handjevol naar Nederland.