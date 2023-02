Mercedes GLE facelift is hier en heeft altijd elektropower

De GLE van Mercedes heeft een facelift gekregen.

Het zat er al aan te komen, maar nu heeft Mercedes-Benz dan echt de nieuwe GLE en GLE Coupé gelanceerd. Werd ook wel tijd, want de modellen lopen al meer dan vier jaar mee. Een update om de boel wat strakker te trekken komt dus mooi op tijd. De Coupé is een jaartje jonger, maar wordt voor het gemak ook gelijk meegenomen.

De veranderingen zijn klein, maar te zien. Er zijn veranderingen aan de voorkant en achterkant met nieuwe lichten. De twee L-vormige elementen in de koplampen maken plaats voor een horizontale led-streep. Ga je voor de optie met Multimbeam Led-koplampen dan heb je vier van deze streepjes. De gewone variant heeft er twee. De achterlampen zijn vanaf nu wat vierkanter en bestaan tevens uit ledlampen.

Het beschikbare AMG Line exterieurpakket komt nu standaard op de GLE Coupé. Daarmee heeft het een nieuwe grille gekregen met kleine Mercedes-sterlogo’s erop. Het pakket voegt ook de carrosseriekleur toe aan de wielkasten en een soort van diffusorachtige designbehandeling voor de achterkant.

Interieur

Of je nou een fan bent van Mercedes of niet. De cockpit ziet er altijd goed uit. Het werkt en ze perfectioneren dit elke keer weer. De nieuwe GLE’s hebben een nieuw stuurwiel met aanraakgevoelige knoppen. Zelf ben ik daar geen voorstander van, want ik raak ze te vaak per ongeluk aan. Maar dat zullen mijn freaky lange vingers wel debet aan zijn. Verder krijg je verschillende nieuwe kleuropties voor de verschillende varianten.

Goed om te weten dat de auto’s met de meest laatste software update komt. Dat moet sneller en beter werken. We hebben het hier over de MBUX-software dat weergegeven wordt op de 12,3-inch grote displays. Deze zijn net zo groot als in de huidige versie. Maar nog steeds groot genoeg.

Motoren

Wij kijken natuurlijk gelijk naar de dikke versies: de 53 AMG en de 63 AMG. Nou, deze zijn er nog niet maar komen in een later stadium. Echter, je hebt nu al veel keuze en alle aandrijflijnen maken gebruik van elektrische ondersteuning. We lichten de meest interessante er even voor je uit. Nieuw in de line-up is de GLE 400 e met 252 pk en 400 Nm. Dit komt uit een 2.0 benzinemotor, de elektrische motor is goed voor 135 pk. Een batterij van 23,3 kWh maakt elektrisch rijden mogelijk, hoewel Mercedes niet heeft gezegd wat de geschatte actieradius in elektrische modus is.

Daarnaast komt er een GLE 450 die de 2.0-liter motor verruilt voor een 3.0-liter turbo-6 goed voor 375 pk. Deze klasse beschikt ook over het mild-hybrid-systeem dat een boost van 20 pk toevoegt. Aan de top van het reguliere GLE-Klasse-assortiment staat de GLE 580, die is uitgerust met een twin-turbo 4.0-liter V8 die zelf 510 pk ontwikkelt en een boost van 21 pk krijgt van een mild-hybride systeem.

De Mercedes GLE line is best populair en met deze nieuwe update zijn zowel de GLE en de GLE Coupé weer klaar voor een paar jaar caravans trekken.