Mercedes GLS is een heerlijke bedrijfswagen én vakantieauto

Met deze Mercedes GLS bedrijfswagen vang je twee vliegen in één klap.

Denk je praktisch na dan wil je een auto voor zoveel mogelijk toepassingen kunnen gebruiken. Zo haal immers het meeste uit je wagen. Wat dat betreft kun je deze Mercedes GLS het hele jaar door als bedrijfswagen gebruiken en wellicht ook een keer voor vakantie. Dit laatste vergt wel wat administratie. Voor privéritten op grijs kenteken komt er na 500 privé kilometers bijtelling om de hoek kijken.

Deze Mercedes GLS betreft 350d. Onder privé omstandigheden best een duur apparaat om te rijden. In dit geval betreft het een 3.0 zescilinder dieselmotor met 258 pk. Normaal gesproken kun je lekker veel passagiers meenemen in een ruime GLS. Met deze bestelauto is dat niet aan de orde. Door de bedrijfswagen inrichting kunnen er maximaal twee personen mee. De rest is voor je bagage voor een eventuele vakantie.

Voor zakelijke doeleinden is het een comfortabele tank van een auto. Zelfs in een luxe Volkswagen Transporter ga je dit niveau van comfort niet aantreffen. Dit exemplaar komt uit 2018 en heeft ruim 56.000 kilometer gelopen. Omdat de Mercedes GLS van zichzelf al geen voordelige auto is, valt de prijs van deze bedrijfswagen alsnog duur uit. Met een prijskaartje van 69.950 euro kun je immers niet spreken van een kleine aanschafprijs. Uiteraard is deze prijs exclusief de BTW.