Formule 1 gaat niet naar Brazilië, VS of Mexico, wel Imola

In Amerika is het aantal corona-besmettingen zodanig hoog, dat Formule 1 dit jaar niet naar Brazilië, de VS of Mexico kan gaan.

De Formule 1 wordt dit jaar een nogal Europees feestje. Volgens de huidige, officiële kalender staat er namelijk niet één race buiten ons continent gepland. Dat betekent niet dat de Formule 1 niet over andere continenten nadenkt: in oktober en november wilde de Formule 1 in Brazilië, de Verenigde Staten en Mexico neerstrijken.

Volgens de onbevestigde planning, zou de eerste race op het landdeel op 23 oktober plaats moeten vinden. Dan zouden de bolides neerstrijken op het Circuit of the Americas in Texas. De week daarna zou de Mexicaanse GP plaatsvinden, om op 13 november in Brazilië rondjes te gaan rijden.

Nu schrijven echter zowel Autocar als de BBC dat dit feestje niet doorgaat. In de drie landen grijpt het coronavirus simpelweg te veel om zich heen. En met het debacle van de GP van Australië nog in het achterhoofd, kiest de organisatie er kennelijk deze keer maar voor om het afstel ruim van tevoren bekend te maken. Oh, en die uitgestelde race in Canada? Die wordt niet meer ingehaald. Strenge wetgeving zou een race in het land onmogelijk maken.

Betekent dit dat we in oktober geen Formule 1-races gaan zien? Nope, want via onderstaande Instagram-post laat de organisatie weten dat ze gewoon weer in Europa blijven. Op 11 oktober wordt namelijk de GP op de Nürburgring verreden, op 25 mei rijden ze in Portimão en op 1 november is er een race op Imola. Opvallend: laatstgenoemde is een tweedaags evenement.

Die extra race in Duitsland is overigens eveneens opvallend. Nog niet eerder is een F1-race op de Nürburgring zo laat in het jaar nog verreden. De kans op sneeuw is dan namelijk meer dan aanwezig, wat een race op z’n zachtst gezegd interessant zou maken.

De Beeb verwacht dat er na de laatste Italiaanse race, nog twee races in Bahrein zijn en nog eentje in Abu Dhabi. Races in Vietnam en Maleisië zijn ook nog niet uitgesloten. Het is maar te hopen dat die races het gaan halen, want de huidige kalender is met 13 races nog alles behalve vol te noemen.