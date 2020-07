Renault Zoe verslaat Tesla Model 3 als bestverkochte EV

De koning is dood, leve de koning. De Renault Zoe is erin geslaagd om de Tesla Model 3 van de troon te stoten als bestverkochte EV.

Toen Tesla de Model 3 lanceerde in Europa had de Amerikaanse autofabrikant een absolute hit te pakken. Niet alleen domineerde deze elektrische auto de Nederlandse verkopen. Ook op Europees niveau was de Model 3 goed voor een recordverkoop in 2019.

Januari 2019 begon rustig voor Tesla in Europa met 63 verkopen. In februari werd dat al 3.755. Maart was een echte piekmaand met maar liefst 15.826 Europese verkopen in 2019. April, mei en juni waren goed voor 3.660, 2.832 en 11.341 verkopen. Dat brengt het totaal op 37.477 Europese verkopen van de Tesla Model 3 in de eerste 6 maanden van 2019. De gegevens zijn afkomstig van JATO Dynamics.

De Renault Zoe heeft zoals gezegd de Tesla weten te verslaan. Het gaat hier om een nipte score. De elektrische auto werd vorig jaar voorzien van een update. Dit, in combinatie met subsidies in diverse Europese landen, heeft gezorgd voor een recordverkoop.

Van de Renault Zoe werden in de eerste 6 maanden van 2020 maar liefst 37.540 stuks verkocht. Dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met de verkopen van de Zoe in dezelfde periode in 2019. Juni was de beste maand voor Renault, met 11.000 verkopen voor de Zoe.