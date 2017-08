Mercedes haalt E 350 d uit de verkoop

Scheiße!

De dikste E-klasse in dieselvorm is verdwenen. Internationale media melden dat Mercedes in Duitsland de E 350 d uit de verkoop heeft gehaald. Het zou hier gaan om een tijdelijke actie. Het blok zou een update krijgen, om vervolgens weer in de verkoop te gaan.

Dit speelt echter niet alleen in Duitsland. Ook in Nederland lijkt de E 350 d niet meer leverbaar. In de configurator duiken qua diesels alleen de E 200 d, E 200 d Business Solution, E 220 d, E 220 d Business Solution en E 220 d 4MATIC op. Hoe de vork precies in de steel zit is niet te zeggen. Op dit moment heeft Mercedes-Benz Nederland geen woordvoerder beschikbaar om ons te woord te staan.

Duitse autofabrikanten ervaren hoge druk van de autoriteiten. Diverse diesels zijn niet schoon genoeg en dit heeft gevolgen voor de verkopen. Twee weken geleden werd bekend dat Porsche de verkoop van de Panamera Diesel tijdelijk ging opschorten. Ook hier spelen de nodige vraagtekens. Zo kon Porsche gisteren niet vertellen of er een dieselvariant gaat komen van de nieuwe Cayenne.

De E-klasse (rijtest) in 200d- en 220d-uitvoering hebben een viercilinder onder de kap. De E 350 d heeft daarentegen een 258 pk/620 Nm sterke V6. Volgens Mercedes verbruikt deze motor 5,1 l/100 km en stoot de zescilinder 133 CO2 g/km uit.