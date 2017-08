Porsche haalt Panamera Diesel tijdelijk uit het gamma

Wie interesse heeft in een Pana Diesel moet geduld hebben.

Spanning en sensatie in de configurator van Porsche. De Panamera (rijtest) als oliestoker is uit het gamma verdwenen. De Porsche Cayenne Diesel en de Macan S Diesel zijn nog wel te verkrijgen, maar de Panamera S Diesel, de 4S Diesel en de Panamera 4S Diesel Sport Turismo zijn tijdelijk niet leverbaar.

Niet alleen in Nederland is de diesel-Pana momenteel niet verkrijgbaar. Een blik op de Belgische, Duitse en Britse Porsche-configurator leert dat ook hier het model niet leverbaar is. Porsche zegt in een reactie dat er ‘inspecties’ worden gedaan aan de diesel-Panamera’s. Om lange wachttijden te voorkomen is het model tijdelijk uit de verkoop gehaald.

Porsche stands for the highest quality standards. In order to not only ensure this claim but to expand it – also in the interest of our customers – we are currently carrying out additional inspections of the models Panamera 4S Diesel and Panamera 4S Diesel Sport Turismo. Because we want to avoid excessive waiting times for our customers, Porsche decided not to accept any new orders of these model types at present.