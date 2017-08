Subsidiestop dreigt: Tesla verkopen in gevaar?

Daar komen we de komende jaren achter.

Diverse landen promoten elektrisch rijden met allerlei voordeeltjes. Ook in de Verenigde Staten hebben ze dergelijke regelgeving. Men kan profiteren van een korting van maar liefst 7.500 dollar op de aanschaf van een elektrische auto. Aan dit subsidiesysteem zijn wel strenge regels verbonden. Op het moment dat een autofabrikant de 200.000 elektrische autoverkopen passeert, wordt de subsidie in fases stopgezet.

Tesla doet met de Model S (aankoopadvies), X (rijtest) en 3 goede zaken. Die 200.000 verkopen komen dus in beeld. Alan Baum van onderzoeksbureau Baum & Associates verwacht dat de Amerikaanse autofabrikant de 200k in 2018 gaat halen. Dit betekent dat de afbouw van subsidie mogelijk volgend jaar al gaat starten. In het eerstvolgende jaar profiteert de koper nog maar van 3.750 dollar voordeel. Twee kwartalen daarna nog maar van 1.875 dollar. In dit tempo is het halverwege 2019 voorbij met subsidies voor Tesla’s.

Dit kan serieuze gevolgen hebben voor de verkopen van Tesla’s in de VS. Zo is de korting op de aanschaf van een Model S of Model X te verwaarlozen, maar deze subsidie op de Model 3 maakt de elektrische auto erg aantrekkelijk. De Model 3 gaat in de VS +- 35.000 dollar kosten. Met de maximale korting kost het model nog ‘maar’ 27.500 dollar.

Aangezien Tesla alleen maar elektrische auto’s maakt, zal het vermoedelijk ook de eerste autofabrikant zijn waarbij de subsidiestop van start zal gaan. Merken als Nissan en Chevrolet verkopen ook elektrische auto’s in de VS. De verkopen van de Leaf en Bolt komen echter niet in de buurt bij de gecombineerde autoverkopen (Model S, Model X en straks de Model 3) van Tesla. (via Car & Driver)

Fotocredit: Model X via @mootware op Autojunk