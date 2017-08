De nieuwe Porsche Cayenne is officieel

Zojuist heeft Porsche het doek van de nieuwe Cayenne getrokken. De dikste SUV uit Zuffenhausen is op allerlei fronten aangepakt.

Porsche heeft er werk van gemaakt om de goedverkopende SUV op een aantal punten te verbeteren. Neem bijvoorbeeld het uiterlijk. De nieuwe Cayenne lekte onlangs uit en het apparaat kon rekenen op een scherpe mening. Vooral de achterkant is anders geworden. Porsche geeft de nieuwe Cayenne meer overeenkomsten met de andere modellen van het merk. Zo lijken de achterlichten op de Panamera (rijtest) en de 911 (rijtest). Een bewuste keuze, want de derde generatie Cayenne heeft meer gemeen met de 911 dan ooit tevoren.

Zo komt de SUV met elektrische achterwielbesturing. Deze techniek introduceerde Porsche op de 911 (991) en later op de Panamera. Daarnaast is er, net als bij de 911 en Panamera, meer gebruik gemaakt van aluminium. Dit zorgt voor een lager gewicht wat het verbruik en de rijeigenschappen ten goede moet komen. De nieuwe Cayenne weegt dik 65 kg minder in vergelijking met het vorige model. Active all wheel drive, Porsche 4D Chassis Control, driekamer-luchtvering en Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) moeten ervoor zorgen dat de Cayenne zich beter zal thuisvoelen op wegen die je met een normale personenauto zou vermijden.

Porsche brengt tevens een wereldprimeur naar de Cayenne. Het is de eerste Porsche met PSCB (Porsche Surface Coated Brake). De stalen remschijven krijgen een speciale tungsten-carbide coating. Volgens het automerk moet dit resulteren in mindere slijtage en hogere frictiewaarden. De remmen herken je aan een glans op de schijf. Porsche levert PSCB alleen in combinatie met 20-inch en 21-inch wielen. De nieuwe Cayenne is ook te krijgen met keramische remmen.

De derde generatie Cayenne is moeilijk over het hoofd te zien. De auto is 6,3 cm gegroeid, waardoor de SUV een lengte heeft van 4,92 meter. De nieuwe Cayenne is 9 mm lager in vergelijking met zijn voorganger. De wielbasis bedraagt 2,90 meter en de auto is 1,98 meter breed. De groeispurt resulteert in meer bagageruimte. De nieuwe Cayenne biedt 770 liter bagageruimte. Dat is 100 liter meer dan het vorige model. Standaard rolt de auto op 19-inch wielen. Optioneel kun je upgraden naar 20- of 21-inch jetsers.

Bij de marktintroductie is de SUV in twee smaken te verkrijgen. Als ’Cayenne’ en als ‘Cayenne S’. De Cayenne heeft een drieliter zescilinder turbomotor. Dit blok is 340 pk/450 Nm sterk. De instapper knalt in 6,2 seconden (5,9 met Sport Chrono) naar de honderd en heeft een topsnelheid van 245 km/u. De Cayenne S heeft een nieuwe 2,9-liter V6 bi-turbomotor onder de kap. Deze variant is goed voor 440 pk en 550 Nm koppel. De Cayenne S doet 0-100 km/u in 5,2 seconden (4,9 met Sport Chrono) en gaat door tot 265 km/u. Wie meer power wenst moet geduld hebben. Het vermoedelijke topmodel zal de Cayenne S E Hybrid worden. In Panamera-trim goed voor 680 pk.

Het interieur van de nieuwe Cayenne mag geen verrassing zijn. Wie bekend is met het interieur van de Panamera wist al een beetje wat de derde generatie Cayenne te wachten stond. Fysieke knoppen maken plaats voor een touchscreen. De inzittende voelt een vibratie wanneer een ‘knop’ wordt aangeraakt. Een 12,3-inch full-HD touchscreen is het centrum van infotainment.

De orderboeken voor de nieuwe Cayenne zijn geopend. De Cayenne is er vanaf 109.800 euro en de Cayenne S vanaf 129.100 euro. Vanaf december staat ‘ie bij de dealer. Kan je niet wachten om het nieuwe model te zien? In september kun je auto ook bewonderen op de IAA in Frankfurt.