Mercedes: “Hamilton zou Ocon in mootjes hakken”

Een hard gelag voor de knoflookpeller.

Voor Esteban Ocon was het even door de zure appel heenbijten vorig jaar. Nadat medio 2018 bekend werd dat Lawrence Stroll de nieuwe eigenaar zou worden van -toen nog- Force India, was het een publiek geheim dat een van de twee coureurs van het team het zitje zou verliezen om plaats te maken voor de jonge spruit Lance Stroll. Zo werd het harde teamduel dat Ocon toch al uitvocht met Perez nog wat extra pikant. Helaas voor de Fransoos trok hij uiteindelijk aan het kortste eind. Toen vervolgens bleek dat niemand anders Ocon enorm graag wilde hebben, wist Esteban dat hij in 2019 geen racezitje zou hebben. Deze frustratie reageerde hij in Brazilië nog even af op zijn oude F3-rivaal Max Verstappen.

Doch niet alles was verloren, want het team van Mercedes wierp haar pupil een reddingsboei toe. Als derde rijder van het team, mocht Ocon af en toe geforceerd klappen als Bottas een race won. Op basis van het zeer matige seizoen dat Bottas beleefde in 2018 had Ocon ongetwijfeld gehoopt dat hij op enig moment het zitje van de Fin mocht overnemen, maar daar kwam het niet van. Niet tijdens het seizoen en zo is inmiddels gebleken, ook niet voor volgend seizoen. De Mercedes-leiding gaf Bottas namelijk wederom het zitje voor 2020, waarna Ocon genoegen moest nemen met een zitje bij Renault. Volgens Toto Wolff was dit echter niet om Esteban te nakken, maar puur uit eigen bestwil voor de nog altijd jonge coureur:

Ocon tegen Hamilton laten vechten zou nu niet goed voor hem zijn, zeker niet nu hij een jaar uit de sport is geweest en Hamilton op de piek van zijn carrière zit. Esteban zou dan wellicht dingen moeten doen die niet goed zijn voor het verdere verloop van zijn carrière. Er is eigenlijk maar een ‘rookie’ die het goed heeft gedaan tegen een gearriveerde topper en dat was Hamilton zelf [in 2007 naast Alonso]. Alle anderen hadden meer tijd nodig. We wilden zijn toekomst niet riskeren.

Niet bepaald een vote of confidence voor Max’ beste vriend dus. Maar hé, nu hoeft hij alleen maar even af te rekenen met Ricciardo in plaats van met Hamilton. Easy game, toch?