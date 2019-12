Hamilton haalt als grootverdiener nauwelijks de top-10

Maar wie moet LH44 dan voor zich dulden?

Gisteren doken we al vuistdiep in de wereld van het slijk der aarde met een vergelijkje tussen de salarissen van Charles Leclerc en Max Verstappen. Vandaag zakken we echter gewoon nóg dieper weg in dit moeras. Waar Max en Charles namelijk al best aardig verdienen is er altijd baas boven baas en in de F1 luistert deze opperbaas naar de naam Lewis Hamilton. De Brit heeft de afgelopen tien jaar volgens vakblad Forbes maar liefst 400 miljoen Dollar binnengesleept.

Toch haalt HAM daarmee slechts nipt de top-10 als het gaat om goed verdienende sporters in het afgelopen decennium. Twee sporters verdienden zelfs (meer dan) het dubbele van Lil’ Lewis. Geen wonder dat de aspirant-rapper zijn privéjet inmiddels aan de kant heeft geschoven dus. Enfin, zonder verdere omzwervingen bij deze het lijstje in omgekeerde volgorde:

10. Lewis Hamilton – F1 coureur

400 miljoen Dollar

9. Kevin Durant – basketballer

425 miljoen Dollar

8. Manny Pacquiao – bokser (en euhm…politicus)

435 miljoen Dollar

7. Phil Mickelson – golfer

480 miljoen Dollar

6. Tiger Woods – golfer

615 miljoen Dollar

5. Roger Federer – tennisser

640 miljoen Dollar

4. LeBron James – basketballer

680 miljoen Dollar

3. Lionel Messi – voetballer

750 miljoen Dollar

2. Cristiano Ronaldo – voetballer

800 miljoen Dollar

1. Floyd Mayweather – bokser

915 miljoen Dollar

Voor AB-lezers zullen dit over het algemeen geen vreemde namen zijn, op de Darantula en Phil Mickelsen na wellicht. Ze verdienen dus veel die F1 coureurs, maar nog beter kan je gaan boksen, tegen een balletje trappen of heel groot worden en dan gaan basketballen. Als Hamilton dat had gedaan, had ‘ie zomaar 515 miljoen Dollar meer kunnen verdienen. Daar zal Lewis ’s nachts vast nog weleens van wakker liggen…