BMW-rijder doet 277.000 kilometer met set remmen

Easy on the brakes, breh.





BMW rijders staan niet per se te boek als de meest geduldige en relaxte gebruikers van ’s heren wegen. Het gaspedaal diep intrappen en dan weer zo laat mogelijk hard op de rem, dat is toch eigenlijk wat wij -jawel, ik heb de siena-E46 nog steeds- BMW-boys het liefste doen. Eigenlijk is dat natuurlijk dom dom dom, want los van het feit dat je er meer benzine door verbrandt, kost het je ook je remmen.

Het kan ook anders, zo bewijst Helmut Neumann uit het Duitse -har har- Titz in Noordrijn-Westfalen. Der Helmut kocht in 2014 een dikke BMW uit de 7-serie i3-serie en zette sindsdien 277.000 kilometer op de klok van de compacte EV. Na al die jaren en kilometers heeft de i3 echter nog steeds de originele remschijven én remblokken. Alterrrrrr….

Het geheim van deze langlevigheid zit ‘m niet alleen in een zompige rijstijl, maar ook in het regeneratieve remmen van de i3. Je kan de voor een EV door de carbon-constructie relatief lichte auto feitelijk rijden zonder het rempedaal ooit aan te raken. Dit en andere onderhoudsvoordelen ten opzichte van een vergelijkbare auto met ICE (geen oliewissels, geen uitlaten vervangen) zorgt er volgens de ADAC voor dat de running costs twintig procent lager zijn.

Helmut is dan ook ontzettend in zijn nopjes met zijn i3. Zo zeer zelfs dat hij de originele 60Ah accu vervangen heeft met een nieuwere 94Ah unit. Wat dat gekost heeft weten we niet, maar we vermoeden dat je er wel een paar setjes remmen van had kunnen kopen…