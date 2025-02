Onderzoek wijst uit: bijna niemand rijdt écht hard op de Autobahn!

Volgens het onderzoek haalt de overgrote meerderheid nog niet eens een snelheid van 115 km/u op de Autobahn.

Ik zal vast niet de enige zijn die bij het zien van het Autobahn-bord graag net een tandje bij zet qua snelheid. Toch? Afgaande van een grootschalig experiment van een gerenommeerd onderzoeksbureau blijkt dat de doortrappers op de Autobahn flink in de minderheid zijn. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste weggebruikers op de Autobahn niet eens 120 km/u halen.

Het onderzoeksbureau waar ik het over heb, is het Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln. Werknemers van dit instituut hebben vier maanden lang in de zomer van vorig jaar de snelheden van voorbijrijdende auto’s gemeten. Het is dus niet zo dat vrachtwagens het gemiddelde omlaag hebben getrokken. Ik kan over caravans en auto’s met aanhangers niets vinden in het onderzoek. Wellicht dat zij nog de gemiddelde snelheid omlaag trekken.

Gemiddelde snelheid op de Autobahn

In de vier maanden dat de onderzoekers de snelheden hebben gemeten, kwamen er 1,9 miljard auto’s voorbij. We kunnen dus wel spreken van een vrij riante dataset. Samen haalden al deze auto’s volgens het onderzoek een gemiddelde snelheid van 113,5 km/u op de Autobahn.

Zoomen we verder in, dan zien we dat de overgrote meerderheid niet eens de nieuwe maximale maximumsnelheid van Nederland haalt. 83 procent van de voorbijkomende auto’s reed langzamer dan 130 km/u. Op stukken asfalt waar je dus zo hard mag als je wilt, hè! Ongeveer tien procent rijdt een snelheid tussen de 130 en 140 km/u. Ongeveer 1 procent reed harder dan 160 km/u.

Ook daar kunnen we nog wat verder op inzoomen. 0,06 procent van alle auto’s reed harder dan 200 km/u. Van de bijna 2 miljard auto’s kwamen er 31.528 auto’s voorbij met een snelheid boven de 240 km/u. Het lijkt erop dat men er bewust voor kiest om een net tempo aan te houden. Ook op rustige momenten met goed zicht rijdt de meerderheid van de auto’s op de Autobahn tussen de 100 en 130 km/u, blijkt uit het onderzoek.

Waarom rijden we minder hard op de Autobahn?

In de loop der jaren loopt het tempo op de snelweg zonder maximumsnelheid terug. In 2021 reden we er met z’n allen nog gemiddeld 116,5 kilometer per uur, en in 2022 115,2 kilometer per uur. De onderzoekers gissen naar een verklaring. Wat effect zou kunnen hebben, zijn meer Baustelle, drukkere wegen en meer thuiswerkers, maar hier hebben de onderzoekers geen bewijs voor. Wel wordt uitgesloten dat het aan files, de stijgende brandstofkosten of meer vrachtverkeer ligt. Misschien speelt een snel leeglopende EV-batterij nog een rol? Of zijn er daarvoor nog niet genoeg elektrische auto’s in Duitsland?

Maximumsnelheid op de Autobahn?

Dit onderzoek roept natuurlijk de vraag op: moet er een maximumsnelheid komen op de Autobahn? Ik denk dat je hier op twee manieren naar kunt kijken aan de hand van dit onderzoek. Manier 1: hou de Autobahn open en laat die paar snelle jongens lekker doorblaffen. Manier 2: betrek de kleine groep ook bij de lagere snelheid op de Autobahn door een maximale snelheid te introduceren.

Een van de onderzoekers uit Keulen is duidelijk: laat de Autobahn zoals ie is. ”Het debat over een uniforme maximumsnelheid is overdreven. Er zijn veel grotere problemen in de transportsector. Politici moeten daarom dringend een antwoord bieden op de infrastructuurcrisis”, zegt IW-transporteconoom Thomas Puls. Nu XR nog zo ver krijgen dat ze van die Autobahn-borden afblijven.

Foto: Audi R8 V10 op NL snelweg gespot door @slctmd via Autoblog Spots