Mercedes heeft handafdruk nodig voor de AMG One

Daar zit natuurlijk een reden achter.

Op sommige vliegvelden is het inmiddels de normaalste zaak van de wereld om biometrische gegevens te delen. In de auto-industrie is dit echter niet zo normaal. Wel als je een Mercedes-AMG One hebt gekocht. De Duitsers gaan heel ver in het personaliseren van je hypercar en hebben daar onder meer je handafdrukken voor nodig.

Bij de aanschaf van de miljoenen kostende Mercedes-AMG krijg je ook een setje handschoenen geleverd. Als een echte pro heb je met de juiste handschoenen immers meer grip op het circuit in vergelijking met je blote handjes.

Nu kan Mercedes-AMG geld besparen door handschoenen bij de Wibra te halen en deze voorzien van een AMG-logo, maar het merk gaat een stapje verder. In onderstaande video van GTBoard is te zien dat de handafdrukken van een eigenaar nodig zijn voor AMG. De gegevens worden vervolgens gebruikt om een gepersonaliseerde handschoen te maken. Het zijn details die in eerste instantie niet aan het licht komen en de One zo bijzonder maken.

De hypercar, voorheen bekend als Project One, zal eind 2020 geleverd worden aan klanten. Door een vertraging neemt het project bijna een jaar langer in beslag dan aanvankelijk gedacht.