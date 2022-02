Deze Mercedes EQS-killer met 1.050 pk is eindelijk klaar voor productie

Ken je Faraday Future nog? Het heeft even geduurd, maar hun FF 91 zou nu eindelijk rijp voor productie moeten zijn.

Mocht er geen belletje gaan rinkelen bij de naam Faraday Future: het zij je vergeven. Nieuwe autofabrikanten zijn de laatste tien jaar als paddenstoelen uit de grond geschoten en ze zijn niet allemaal even serieus te nemen.

Faraday Future is een merk in de categorie ‘o ja, die was er ook nog’. Of misschien heb er überhaupt nog nooit van gehoord, dat kan natuurlijk ook. Het Amerikaans-Chinese merk onthulde in 2017 al de FF 91, maar 5 jaar na dato is deze nog steeds niet in productie.

Faraday Future is echter nog niet dood, zo blijkt. Deze week melden ze namelijk trots dat het eerste productierijpe exemplaar van de FF 91 af is. Dat werd potverdorie wel eens tijd ook. Dit betekent trouwens nog niet dat de productie ook gestart is. Dat staat later dit jaar pas te gebeuren.

Faraday Future zet hoog in, want de FF 91 is volgens hen de eerste ‘ultra luxury EV’. Om deze boude claim waar te maken moet de FF 91 dus luxer zijn dan een Mercedes EQS. Dat moeten we nog maar eens zien. Je kunt in ieder geval bijna gestrekt liggen achterin, dat is alvast een pluspunt.

De FF 91 is sowieso krachtiger dan de EQS, want deze EV heeft drie elektromotoren die samen 1.050 pk produceren. Daarmee zou deze auto een sprint van 0 naar 60 mph (96,6 km/u) in 2,4 seconden doen. Het moet naast een EQS-killer dus ook een soort Plaid-killer worden.

De range is wat minder spectaculair. Faraday Future belooft een range van 480+ km. Dat is op zich niet slecht, maar van een ‘ultra luxury EV’ mag je toch meer verwachten. Wat de auto allemaal wel en niet kan gaan we als het goed is in het derde kwartaal zien. Dan zou de FF 91 eindelijk in productie moeten gaan.