BREEK! Dít is de nieuwe AlphaTauri AT03 voor 2022!

De nieuwe AlphaTauri AT03 voor het komende seizoen is af.

Het begint weer flink te borrelen. Binnenkort gaan de heren coureurs van de Formule 1 van start. Voordat het zover is, hebben we nog even twee testweekjes. Die zijn nodig ook, want de auto’s zijn enorm verschillend ten opzichte van het jaar ervoor. Vanwege grote veranderingen in de regelgeving zijn de auto’s langzamer dan voorheen, maar moet close racing eindelijk mogelijk zijn..

Dat zien we ook met de nieuwe AlphaTauri AT03 voor het komende seizoen. Het is alweer het derde seizoen dat er gereden wordt onder de Scuderia AlphaTauri-vlag. Daarvoor heette het team uit Faenza Toro Rosso (en daarvoor Minardi).

2022

Enfin, terug naar de 2022-auto. de nieuwe AlphaTauri AT03. Ook hier zien we een enorme voorvleugel en de bijzonder vormgegeven achtervleugel. Daar lijken de verschillen tussen de teams klein te zijn. Logisch, want geen enkel team zal graag minder downforce wensen. Wel zien we een duidelijk verschil bij de luchtinlaat aan de zijkant. Die is bij de Haas ovaal-rond, en bij de AlphaTauri vierkant.

De 18 inch velgen worden ook hier ‘gesierd’ met wieldoppen die zo van Michael Knight’s KITT af lijkt te komen. Een ander detail dat opvalt zijn de welvingen aan de achterzijde. De Haas loopt zeer slank af, terwijl de nieuwe Aston Martin vrij breed is. Maar bij AlphaTauri hebben ze een extra welving die naar beneden loopt. Graag zien we ook een foto van de bovenzijde om het met de andere auto’s te kunnen vergelijken, maar die geeft AlphaTauri nog niet vrij.

Motor nieuwe AlphaTauri AT03

In motorisch opzicht zit de Honda V6 er van vorig jaar in. Er is een overgangsperiode van Honda naar Red Bull powertrains. De naam Honda staat níet meer op de auto, maar wel die van HRC. Dat staat voor Honda Racing Corperation, dus ze zijn nog wel een beetje verbonden. Een soortgelijke strategie zagen we ook eind jaren ’90 met de Jordan Mugen-Honda’s. Wel Honda-motoren, maar geen officiële fabriekssteun.

De coureurs voor dit jaar zijn onveranderd. De Fransman Pierre Gasly heeft er een absoluut topseizoen op zitten. Hij kan het eigenlijk alleen maar evenaren. Bij Yuki Tsunoda valt er nog veel te winnen. De Japanse coureur kan op een goed moment erg snel zijn, maar zakte helaas ook vaak door de mand.

