Mercedes is enorm onder de indruk van Nyck de Vries

Nyck de Vries mocht gisteren de eerste vrije training rijden voor Mercedes en kweet zich goed van zijn taak. Mercedes geeft dan ook aan enorm onder de indruk te zijn van de man uit Sneek.

Wij oranje brillen zijn de afgelopen jaren enorm verwend door de prestaties van Max Verstappen in de Formule 1. Momenteel lijkt het de normaalste zaak van de wereld dat een Nederlander de koningsklasse domineert. Vergeet echter niet dat het 66 jaar geduurd heeft voordat er überhaupt een landgenoot een race won, laat staan het kampioenschap. Toch wil iedereen altijd meer, meer en nog meer. En dus zou het extra mooi zijn als we stiekem toch weer twee Nederlanders in de F1 zouden hebben. De laatste keer dat dat gebeurde ging het om dynamisch duo Doornbos-Albers.

Momenteel kloppen er twee Nederlanders soort van op de deur van de F1. Hoewel een daarvan dan Richard Verschoor is, die eigenlijk niet per se een hele grote kans maakt. Misschien wel onterecht, want de winnaar van de Macao Grand Prix liet laatst weer eens zijn klasse zien door de F2 feature race in Oostenrijk te winnen in wisselende omstandigheden. Helaas volgde daarna een diskwalificatie vanwege te weinig brandstof in de tank. Erg zuur voor Richard en zijn ietwat middelmatige doch sympathieke Trident team.

De andere F1 pretendent is natuurlijk Nyck de Vries. De inmiddels 27-jarige man uit Sneek zit er eigenlijk al jarenlang ’tegenaan’. In de opstapklasses deed hij altijd goed mee met veel van jonge generatie coureurs die nu F1 rijdt. Niet zelden wist hij ze ook te verslaan. In 2014 won de Vries bijvoorbeeld de Eurocup Formule Renault 2.0 voor onder andere Albonio (3e) en de Formule Renault 2.0 Alps voor Leclerc (2e) en Russell (4e). Het jaar voordat de Vries de F2 won, werd hij ook al vierde in het kampioenschap achter het drietal dat naar de F1 promoveerde (Russell, Norris en Albonio). Nyck was dus altijd ‘in de mix’, maar het was misschien altijd nét een beetje te weinig of het duurde nét dat beetje te lang voordat het grote succes kwam.

Fries de Vries is inmiddels desalniettemin een gearriveerd professioneel coureur. Met een fabriekscontract bij Mercedes om de Formule E te doen en als reserve van Toyota’s Le Mans programma hoeft de man niet stil te zitten, noch zich zorgen te maken om brood op de plank. Doch de F1 droom blijft natuurlijk altijd leven. En dit jaar zit de Vries er letterlijk en figuurlijk dichterbij dan ooit.

Eerder dit jaar mocht Nyck al een vrije training doen voor Williams. Even was de speculaas dat hij daar Latifi zou kunnen vervangen. Inmiddels wordt het plekje naast Albon echter vooral in verband gebracht met Piastri. Doch niet getreurd, Mercedes heeft Nyck nog steeds hoog zitten. Gisteren kwam hij in actie voor het fabrieksteam in de auto van niemand minder dan Lewis Hamilton. Mercedes is naar eigen zeggen enorm onder de indruk. Andrew Shovlin zegt dat Nyck een echte topper is:

We hebben Nyck al een paar keer ingezet. Niet altijd publiekelijk, maar ook op plekken zoals bijvoorbeeld Abu Dhabi. We zijn altijd weer onder de indruk van hem. Wat zo fijn is, is dat hij snapt wat de prioriteiten zijn. Dat je geen fouten moet maken en zeker niet moet crashen. Focus op het testprogramma, op de dingen die wij moeten leren, en daarna komt pas het zorgen maken over de snelheid. Hij was snel en hij was erg nuttig. Andrew Shovlin, heeft geen zin in reparaties

Nyck deed het inderdaad prima. Uiteindelijk gaf hij een halve tel toe op Russell, een gat dat je liever nog wat kleiner zou zien, maar vergeet niet dat RUS inmiddels elf races gereden heeft met de W13. Toen beiden net gewisseld waren naar de mediums, was het verschil slechts twee tienden. Russell ging er daarna natuurlijk toch nog even voor zitten om te laten zien dat hij de Vries kan hebben. Later dit jaar mag de Vries vermoedelijk nog een training afwerken voor Mercedes. Zou het er dan toch nog van komen?