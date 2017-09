Zeg hallo tegen de Mercedes EQA Concept

Naast de intense Project One heeft Das Haus nog meer interessants voor je in petto.

Vandaag werd in Frankfurt de EQA Concept aan het publiek voorgesteld. Deze concept car warmt op voor een elektrische hatchback die over ongeveer drie jaartjes op de markt moet verschijnen. Desalniettemin wordt dit niet de eerste productie-Mercedes die onder het EQ-label wordt uitgebracht. De primeur is namelijk voor de EQC en dat wordt naar alle waarschijnlijkheid een sedan.

De EQA krijgt de beschikking over een tweetal elektromotoren met een totaal systeemvermogen van 272 pk. De actieradius bedraagt 400 kilometer op een accupakket met een capaciteit van 60 kWh. Deze batterij kan na 10 minuutjes laden bovendien al 100 kilometer afleggen. De standaardsprint naar 100 km/u is in 5 seconden passé.

Overigens is deze EQA nog maar het begin, want Mercedes wil per 2025 maar liefst 10 verschillende EV’s aanbieden. Wel zullen we nog even geduld moeten hebben voor meer details over de EQA, volgende week wordt meer bekend over deze strak gelijnde hatchback.