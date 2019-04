Mercedes maakt de GLB zoals hij hoort te zijn

Althans, soort van.

In de tijd dat autofabrikanten begonnen met het maken van grote, hoge auto’s, waren dit nagenoeg altijd robuuste wagens die vrij eenvoudig naast de gebaande en bestrate paden konden rijden. Tegenwoordig is dat wel even anders, want een groot aantal “SUV’s” kan zichzelf voor de grovere taken amper nuttig maken. Hierom zijn we blij dat Mercedes, ondanks het feit dat het een studiemodel is, vandaag met het GLB Concept op de proppen komt.

Met het GLB Concept wil de Duitse autofabrikant laten zien dat het nog altijd weet hoe het auto’s moet maken die er niet vies van zijn om vies te worden. Het mag dan een van de kleinere SUV’s zijn van het merk, zijn gedaante oogt gespierd en krachtig. Door zijn langere wielbasis, korte overhangen, off-road banden, beschermende delen en felschijnende LED-lampen op het dak, wordt het wel duidelijk dat dit geen Mercedes is om mee te sollen.

Zijn stoere uiterlijk geeft de aanschouwer jammer genoeg wel iets te hoge verwachtingen voor hetgeen deze onder de motorkap hoopt te vinden. Mercedes heeft namelijk geen machtige V8 in het vooronder van de GLB geplaatst, maar een relatief onschuldige viercilinder met 224 pk en 350 Nm. De motor is verbonden aan een achttrapsautomaat en het vermogen wordt zoals het een off-roader betaamt naar ieder van de vier wielen gestuurd.

Hoewel we de introductie van de Mercedes GLB over niet al te lange tijd verwachten, denken we niet dat het merk ook daadwerkelijk met een dergelijke versie aan zal komen zetten. Ach, dromen mag.