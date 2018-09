Welke modellen kunnen we komende tijd van Mercedes verwachten?

Wat voert Das Haus allemaal in hun schild?

Mercedes is momenteel misschien wel het meest veelzijdige merk op de markt. Vanaf zo’n 35 mille bezit je al een Benz en de range gaat door tot de meest uberluxe limo’s en supersnelle hypercars. En daar tussenin? Van alles en nog wat.

Met de nieuwe A-Klasse (rijtest) en CLS (rijtest) laat Mercedes zien waar ze met hun nieuwe designstijl naartoe willen. De G-Klasse laat eigenlijk perfect zien hoe dat werkt: het uiterlijk blijft karaktervol, het interieur is volledig hightech. Vooral dat hightech interieur gaat een basis vormen voor toekomstmodellen. Welke modellen dat zijn? Daar gaan we het vandaag over hebben. Let wel: dit zijn voorspellingen op basis van spyshots, modelregistraties en uitspraken die Mercedes-topmannen hebben gedaan.

EQC

Ondertussen geen toekomstmuziek meer: dit is de eerste volledig elektrische Mercedes. Daarvoor wordt het nieuwste label EQ gebruikt. De EQC is in weze een productieversie van de Generation EQ Concept. Een SUV dus. Al is het uiterlijk minder extreem dan de concept, het is nog steeds een redelijk futuristisch ding. Nog even afwachten dus voordat we hem in real life kunnen aanschouwen.

Overige EQ modellen

Aangezien Mercedes een nieuw label start, zal er meer dan de EQC verschijnen. Elektrische aandrijving wordt steeds belangrijker en Mercedes moet met de stroom meegaan (pun intended). Er komen sowieso vele carrosserievormen die ge-EQ-ificeerd gaan worden, waaronder vermoedelijk het productiemodel op basis van de EQA, een conceptcar die we tijdens de autoshow van Genève dit jaar al zagen. Meer elektrische SUV’s en hoogstwaarschijnlijk ook een elektrische sedan van Mercedes zal hoe dan ook op de planning staan.

GLA en GLB

Over de GLA kunnen we kort zijn. De huidige GLA is in feite een A-Klasse op hogere poten. De nieuwe GLA, die voor 2019 of 2020 op de planning staat, zal weinig verrassen. Verwacht hetzelfde recept als de huidige GLA vergeleken met de vorige A-Klasse. Maar het A-Klasse platform biedt meer: de GLB. Een nieuwe naam, die zoals je verwacht inhoudt dat dit een kleinere GLC wordt. Vergelijk het dus met de Volkswagen Tiguan en de Volvo XC40, op basis van de Golf en de nog te onthullen nieuwe V40 die vergelijkbaar zijn met de A-Klasse. De GLB zal de nieuwe designtaal van Mercedes krijgen en zal daarom afwijken van de huidige GLC, maar globaal gezien gaat de GLB op zijn grote broer lijken. Het wat hoekige design doet denken aan de oude GLK.



Image-credit: Mercedes GLB spyshots, gespot door @spotcrewda

GLC en GLE

Tijdens het ombouwen van de losse SUV-typenamen naar de duidelijkere ‘GL’-namen was het alleen de GLC die compleet vernieuwd werd. De GLE kreeg dan wel een nieuwe naam, het was niks meer dan een facelift voor de M-Klasse. Over de GLC kunnen we kort zijn: die houdt het nog wel even vol. Misschien krijgt ie net zoals zijn als basis dienende broer (de C-Klasse) een facelift, maar een compleet nieuw model staat niet op prioriteit.

De GLE gaat, ook in de zeer nabije toekomst, flink op de schop. Het interieur is al gelekt en zal vrijwel hetzelfde worden als het interieur van de CLS. Ook doet de auto in een minimale camouflagepyjama zijn rondjes, dus het zal niet heel lang meer duren.



Image-credit: Mercedes GLE spyshots, via Instagram.

GLS

De Mercedes GLS krijgt net als de GLE een facelift die ervoor zorgt dat de namen en designtaal weer op één lijn zitten. Het is de grootste auto die Mercedes aanbiedt en is daarom op papier de gangstermobile of choice. In de praktijk kiezen zij echter vaker voor de G-Klasse en de GLS wordt daarom meer een soort Chevrolet Suburban. Een SUV die je meer kiest vanwege zijn écht praktische eigenschappen.

Die vergelijking met Amerikaanse auto’s is treffend, want in de VS is de GLS aardig succesvol als een grote familie-SUV. Hier in Europa zie je ook nog af en toe een exemplaar van deze mastodont, al moet je er flink diep voor in de buidel tasten. De nieuwe GLS zal deze lijn voortzetten en daarom zijn de gecamoufleerde mules vrij representatief voor de uiteindelijke styling.



Image-credit: @red5 op Autojunk.

B-Klasse

Bij de ‘reguliere’ personenauto’s is het arsenaal wel redelijk up to date. De A-Klasse (incl de sedan) is net volledig vernieuwd, de C-Klasse gefacelift en ook de E-Klasse (rijtest) doet het nog prima, maar wellicht staat er nog een facelift op de planning. Er is echter een auto die nodig aan vervanging toe is: de B-Klasse.

De B-Klasse (occasion-advies) is écht oud aan het worden. Een facelift zou moeten verhullen dat de 2-Serie Active killer in de basis al zeven jaar oud is. Het begint wel een beetje te showen nu. Dat weet Mercedes ook, dus komt er een compleet nieuwe B-Klasse. Er is weinig over bekend maar het recept zal weinig veranderen. Kijk maar naar de A-Klasse voor de designtaal en de innovaties die de babyboomer-Benz zal meekrijgen. Vanwege de hoge verjaring van de B is de kans aanwezig dat de nieuweling vrij snel op de planning staat.

S-Klasse

Een iets belangrijkere auto: de S-Klasse. De dikste limousine van Mercedes en de auto die alles aan technische snufjes meekrijgt. Goed, het arsenaal aan gizmo’s is vorig jaar verder uitgebreid, maar ook van de nieuwe S-Klasse rijden al camouflagemodellen rond. We hebben het niet over 2018 en waarschijnlijk ook niet over 2019 dat er een compleet nieuwe S-Klasse gepresenteerd wordt, maar veel later dan 2020 zal het niet worden. Een nieuwe S-Klasse is belangrijk voor Mercedes, want het grootste model staat al jaren garant voor het showen van de nieuwste gimmicks die het merk te bieden heeft.

Maybach

In de submerken is er ook het één en ander te melden. Als we de concept-wereld moeten geloven wil Maybach enorme slagschepen in de vorm van coupés/cabrio’s en SUV’s op de markt zetten. In realiteit is het submerk nog niet verder gekomen dan chromen S-Klasses en een vreemde G-Klasse. Die brute concepts, zijn daar productieplannen voor? Niet om ze direct in productie te nemen, nee. De Vision Ultimate Luxury SUV lijkt er nog het dichtst bij te zitten, maar ook die zal serieuze ingrepen moeten krijgen om in productie genomen te worden. De kans is aanwezig dat één van de nieuwe SUV’s de basis gaat bieden voor een productie-VULSUV. Of de coupé en cabrio Maybach Vision 6 ooit in productie genomen gaan worden is ook niet zeker. Zou gaaf zijn, maar ook vrij onrealistisch.

AMG

Dan AMG. De meeste Mercedessen hebben hun nieuwe AMG label al binnen, zoals de E/CLS/AMG GT 53. Alleen de A-Klasse heeft momenteel nog geen AMG-versies. Maar ze zijn druk aan het werk om dat recht te zetten, een hele krachtige nieuwe AMG A 45 (of wordt het AMG 43?) is in aantocht. Krachtiger dan ooit, bruter dan ooit, binnenkort op komst.

Interessanter is de AMG GT familie. Je raakt nu al helemaal verdwaald in het aanbod: je hebt de tweedeurs AMG GT, GT S, GT C, cabrioversies van alledrie, de GT R, de AMG GT 53 vierdeurs en de AMG GT 63 vierdeurs. Hoe creëer je duidelijkheid in deze chaos? Meer modellen toevoegen! Er zijn twee modellen waarvan het testen al in volle gang is: de AMG GT R Cabriolet is daar één van. Want van de momenteel dikste AMG GT mag het dak ook eraf, kennelijk.



Image-credit: een ingepakte GT R Cabrio, gespot door @spotcrewda

We zeggen de momenteel dikste AMG, want ook de GT R is niet bruut genoeg. Er komt een versie boven de AMG GT R, waarvan de naam nog niet bekend is. Het wordt misschien AMG GT RS, of AMG GT R Black Series. Ook over de aandrijflijn is weinig zeker, maar de kans is groot dat de 4.0 liter Biturbo V8 van de AMG GT 63 S met 639 pk een rol gaat spelen. De SLS Black Series krijgt dan eindelijk een opvolger.



Image-credit: vermoedelijk de GT ‘RS’, gespot door @spotcrewda

Nieuwe series

Nog een paar nieuwe stukken informatie vinden we in een recent artikel over modelnaamregistraties. Hieruit worden we bijvoorbeeld wijzer dat er nieuwe versies van de CLA en GLA komen, onder nieuwe labels. Of dit betekent dat het laatste deel van de oude modellen nog uitgemolken wordt, of dat deze labels gaan komen met de introductie van de nieuwe CLA en GLA, is nog niet bekend. Dat er van beide een nieuwe versie komt is wel zeker.

Wat de registraties ook bekend maken, zijn verschillende nieuwe labels. We zien 40, 43, 50, 53, 63 en 73. Gezien de logica van de nieuwe AMG-series zijn de series eindigend op 3 de AMG-labels, wat 40 en 50 dan zijn is niet bekend. Mercedes gaat immers gewoon verder met de driecijferige typeaanduidingen voor de normale modellen, zoals A200 en G500.

De series van AMG worden dus ingedeeld in de 43-serie (zeer gematigd), de 53-serie (ietsjes gematigd, wel dikke zespitters), de 63-serie (vierliter biturbo V8 in verschillende soorten en maten) en ‘binnenkort’ dus de 73-serie. De geregistreerde 73 namen zijn S 73, GLS 73 en G 73. Gezien het formaat van deze auto’s lijkt het een soort 65 AMG-serie te worden.

De 65 AMG-serie was een beetje vreemd. Het was prijstechnisch en motortechnisch de overtreffende trap van de toen blubberdikke 6.3 liter V8 motor, de 65 AMG-motor had 6.5 liter over twaalf cilinders. Maar qua kracht, pk-per-cilinder en vooral geluid leverde je qua beleving in als je voor de top-of-the-range AMG koos. Het leek dan ook grotendeels om het imago van de ‘overtreffende trap’ te gaan. Maar in bijna elk aspect was je met een 63 AMG beter af.

Of daarmee het 73 AMG label de komst van nieuwe V12-motoren bevestigt is niet zeker, gezien de huidige milieuontwikkelingen. Het wordt in ieder geval een heftigere motor dan de huidige 63 AMG, wat ook nog knap gaat worden aangezien de AMG GT 63 S er al zo’n 640 pk uit peutert. Misschien een jaloerse blik richting Porsche en hun hybride 680 pk-kanon? We zullen het zien. Of, Mercedes kennende, horen.