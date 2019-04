Door deze aanpassing worden Giulia Quadrifoglio’s asocialer

Heel fijn als je buurman zo'n auto gaat kopen.

In de huidige wereld van krachtige zescilinders – en dat is een vrij grote! – rekenen we de 2,9-liter V6 in de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (rijtest) tot een van de beter klinkende motoren. In de normale rijstanden valt het iets tegen, maar wanneer hij in de zogenaamde Race Modus wordt gezet, dan begint hij als een smakelijke en overvolle pan tomatensoep te pruttelen.

Daar stuiten we – volgens sommigen – exact op het probleem van de auto. De 510 pk sterke zescilinder klinkt altijd wel redelijk, maar wanneer de meest agressieve afstelling wordt geactiveerd, dan pas begint hij écht verrukkelijk te zingen.

Voor audiofielen, en laten we eerlijk zijn, dat zijn wij autoliefhebbers allemaal, is het belangrijk dat de auto te allen tijden zo goed mogelijk klinkt. Wie in het bezit is van een Giulia Quadrifoglio loopt hier echter aan tegen een teleurstellend probleem: alleen in de Race Modus worden de stortkokers volledig opengezet en kunnen ze het fijnste geluid produceren. Aangezien dit nu juist de stand is die het onderstel van de krachtige Giulia omtovert in een veel stijvere versie van het origineel, moet je voor de dagelijkse autorit de overweging maken of het het waard is je rugwervels te verpesten, enkel om van het gebrom te kunnen genieten.

Gelukkig is Alfa Romeo volgens CarBuzz nu met een voor de hand liggende oplossing op de proppen gekomen. Wie van plan is een Giulia Quadrifoglio te bestellen, kan op de optielijst aanvinken dat het wonderlijke geluid ook in de Dynamic Modus geproduceerd moet worden. In deze stand is de auto een stuk aangenamer om langere afstanden mee te rijden, aangezien niet iedere iets grotere zandkorrel onder je banden aanvoelt als een rotsblok.

Beeld: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, door @dutchstylez