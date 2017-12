Porsche slingerde ooit een V8 in deze G-Klasse

Een betere volgwagen kun je je niet wensen.

De machtige G-Klasse drukt al sinds jaar en dag zijn stempel op de autowereld, in verschillende vormen. Tegenwoordig is het vooral een luxe bolide waar je iedereen en je favoriete celebrity in zit rijden, maar dat was wel eens anders.

In de tijd dat Mercedes nog stevig verwikkeld was in de wereld van rallysport, sloeg Porsche de armen ineen met hun landgenoten. Met het idee om een terreinwagen te produceren die de bijzonder vlotte 959 rallywagen bij kon houden, ging het team aan de slag om hun G-Klasse enigszins bij te spijkeren voor het grovere werk.

Het project rondom deze flitsende G-Klasse, compleet met voor die tijd onmisbare Rothmans livery, werd in 1985 voltooid. De G-Klasse, die inmiddels in het Porsche Museum in Stuttgart aan het bijkomen is, heeft in plaats van een huisgemaakt Mercedes blok een 5-liter V8 van Porsche. De techneuten trokken een exemplaar uit de Porsche 928 S4 en lepelden deze vervolgens in hun SUV. Deze transformatie gaf de G-Klasse een vermogen van boven de 300 pk, waarmee hij een snelheid van ruim 180 km/h kon halen.

Qua doelstelling heeft de auto het prima geregeld. De G-Klasse werd o.a. ingezet tijdens de Rallye des Pharaons in Egypte en de Dakar Rally van 1986, toen deze nog daadwerkelijk in Afrika werd verreden. De SUV diende als volg- en servicewagen voor het trio der Porsches 959, die in destijd nagenoeg ongenaakbaar waren. Naast het verlenen van de nodige technische hulp, was de G-Klasse ook niet vies van wat duw- of trekwerk. Zo is de G-Klasse deels verantwoordelijk voor de uiteindelijke overwinning van de Porsches, doordat hij een vastgeraakte 959 uit een modderige greppel wist te duwen.

Het is ontzettend tof dat Porsche dit gedeelte van hun geschiedenis inmiddels erkent. De G-Klasse heeft jaren in een geheime opslag gestaan, ver weg van het publiek. Nu hij eenmaal onderdak heeft gevonden bij hun eigen museum, kan iedereen hem bewonderen.

Wil je de walk-around zien? Check hier de video.

Beeld: DrGumoLunatic op YouTube