Stand na GP Nederland 2021 plus 7 dingen die ons opvielen

Het was een bijzonder weekend en dat was het. De stand na de GP van Nederland 2021 is dat ook. Uiteraard hebben we ook nog ALLE andere standen voor je.

Voor het eerst in lange tijd was ‘ie er dan: de GP van Nederland op het circuit van Zandvoort! Burgers, boeren en buitenlui begaven zich naar de eens zo chique badplaats om daar een weergaloze Max Verstappen te kunnen aanschouwen.

Verstappen kwam, zag en overwon. Zo op het eerste gezicht ging het vrij eenvoudig om de Mercedessen achter zich te houden. Zeker als je kijkt naar de einduitslag. In principe kunnen we wel vier verschillende nabeschouwingen maken, maar in dit geval pakken we ons vertrouwde format.

Dat betekent de stand na de GP van Nederland 2021 en natuurlijk zeven dingen die ons opvielen aan het afgelopen weekeinde:

Inhalen is dus gewoon mogelijk

We waren allemaal sceptisch. De kenners, de professionals en ervaringsdeskundigen waren het er over eens: inhalen is niet mogelijk op Zandvoort. Aanvankelijk leek dat ook het geval te zijn. Het feit dat Pérez de grootst mogelijk moeite had met een Haas, leek een indicatie te zijn voor een optocht. Maar niets was minder waar! Toegegeven, het was geen inhaalfestijn, maar in diverse bochten waren meerdere lijnen mogelijk en mits je je goed positioneerde en een beetje kundig was, waren er mogelijkheden.

Geen Corona in Zandvoort!

Veel evenementen in Nederland konden geen doorgang vinden, vanwege covid-19. Maar, met een Prins aan het roer en invloedrijke partijen is corona kennelijk geen probleem. Het plebs dat ‘geld’ probeert te verdienen mogen dan gratis opdraven, maar ook voor corona worden uitzonderingen gemaakt. De enorme mensenmassa was geen enkel probleem. Nu moet je uiteraard ergens een grens trekken en op een gegeven moment weer door, maar het is wel zuur. Ja, het was een geweldig evenent, maar als dit toegelaten mag worden, gun dan ook mensen die geen Prins zijn iets. Nietwaar?

Verstappen nipt sneller

Ondanks dat Verstappen uiteindelijk een topprestatie heeft geleverd, geldt hetzelfde voor Lewis Hamilton. De Brit was nauwelijks langzamer dan Verstappen de gehele race. Dankzij een wat onhandig missertje op de tactische afdeling van Mercedes werd het gat ietsje groter. Verstappen won (en pakte de leiding), maar dit was geen afgetekende overwinning. Hamilton heeft zijn sportieve best gedaan om zoveel mogelijk dit Nederlandse feestje te verstoren.

Hugenholtz is geweldig

Een F1 circuit moet een hoogtepuntje hebben voor de kijker. Een bocht waaraan je de baan meteen kunt herkennen. Ondanks dat de Tarzanbocht legendarisch is, is de Hugenholtzbocht in combinatie met F1 wel enorm gaaf. Knap dat de Alpines er probeerden in te halen en dat Vettel bijna driftend erdoor heenging met zijn Aston Martin. Geweldig voor Aramco dat de heren coureurs over de reclame heen reden.

Red Bull nog geen vleugels

Gezien het feit dat ze bij Red Bull geen kwaad woord over Pérez hadden en dat Checo zich politiek uitte, gaan we ervan uit dat er zaterdag iets mis wat gegaan in de rekenkamer van Red Bull. Kan gebeuren. Alleen gebeurt het nu wel vaak dat Pérez zijn momentum mist. Ja, de inhaalrace was van grote klasse. Maar ja, in die Red Bull RB16B mag dat ook wel. Sterker nog, omdat Checo nét even te gretig was om Mazepin in te halen, beschadigde hij ook nog eens zijn auto. Het was dus dubbele damage control op Zandvoort.

Mercedes heeft wél een wingman

En dat terwijl Lewis Hamilton wel meteen met een wingman de arena kan betreden. Natuurlijk, Valtteri Bottas is nu eenmaal een geweldige vent voor Hamilton zijn carrière geweest. Hij doet precies wat je van hem verwacht. Sterker nog, de snelste ronde pakken gaf aan dat hij in elk geval een beetje eigenwaarde heeft. Dat niet alleen, het lijkt erop alsof zijn contract niet verlengd is.

Wat gebeurt er nu met Russell?

En zo komen we bij een opvallende gebeurtenis zonder dat er een meter om gereden is. Er gebeurt een hele hoop achter de schermen. Het vertrek van Kimi Räikkönen lijkt alles in gang te zetten. En wat er in gang gezet gaat worden, is méér dan Russell naar Mercedes. Alfa Romeo schijnt Sauber-Mercedes te worden (met Bottas en Nyck de Vries als coureurs), Williams gaat met Red Bull Powertrain-motoren rijden (met Latifi en Albon als coureurs) en Russell mag dan eindelijk teamgenoot worden van Hamilton. Verwacht wordt dat op Monza meer bekend is.

Rijderskampioenschap

Het belangrijkste voor velen is dat Max Verstappen weer de leiding in handen heeft. Het is slechts een voorsprong van 3 punten. Het zit dus zeer dicht bij elkaar. Daaronder gebeurt er een hele tijd niets, maar Bottas pakt P3 weer terug van Norris. Bij Red Bull hoeven ze er niet bang voor te zijn dat Pérez titelaspiraties heeft of gaat krijgen. Verder is het stuivertje wisselen tussen de coureurs van Alpine en Ferrari.

De stand na de GP Nederland 2021 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten Verschil 1 Verstappen Red Bull 224,5 +1 2 Hamilton Mercedes 221,5 -1 3 Bottas Mercedes 123 +1 4 Norris McLaren 114 -1 5 Pérez Red Bull 108 0 6 Leclerc Ferrari 92 +1 7 Sainz Ferrari 89,5 -1 8 Gasly AlphaTauri 66 +1 9 Ricciardo McLaren 56 -1 10 Alonso Alpine 46 +1 11 Ocon Alpine 44 -1 12 Vettel Aston Martin 35 0 13 Tsunoda AlphaTauri 18 0 14 Stroll Aston Martin 18 0 15 Russell Williams 13 0 16 Latifi Williams 7 0 17 Räikkönen Alfa Romeo 2 0 18 Giovinazzi Alfa Romeo 1 0 19 Mazepin Haas 0 0 20 Schumacher Haas 0 0 21 Kubica Alfa Romeo 0 0

Constructeurskampioenschap

Dankzij de solide prestatie van geweldige gast Valtteri Bottas doet Mercedes goede zaken. In het constructeurskampioenschap neemt het team uit Brackley de eerste positie nog wat fermer in handen. Tussen Ferrari en McLaren is er ook een interessante strijd, alhoewel het duidelijk is dat Ferrari de laatste tijd betere zaken doet en twee rijders heeft die meer aan elkaar gewaagd zijn.

De stand na de GP Nederland 2021 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten Verschil 1 Mercedes 344,5 0 2 Red Bull Racing Honda 332,5 0 3 Ferrari 181,5 0 4 McLaren 170 0 5 Alpine 90 0 6 AlphaTauri Honda 84 0 7 Aston Martin Mercedes 53 0 8 Williams Mercedes 20 0 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 3 0 10 Haas 0 0

Kwalificatieduel

Zien we hier spannende dingen? Ja! Het is duidelijk dat sommige teams betere nummer 1-rijders en minder nummer-2 rijders hebben (al dan niet onbedoeld). Bij Alpine zijn de coureurs aan elkaar gewaagd qua punten én in het kwalificatieduel. We zijn benieuwd hoe blij Pa Stroll is dat ze een viervoudig wereldkampioen in huis hebben gehaald die het aardigste is van alle mensen ter wereld én duidelijk beter is dan zijn talentvolle zoon.

De onderlinge stand na de GP Nederland 2021 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (10) Bottas (3) Red Bull Verstappen (12) Pérez (1) McLaren Norris (9) Ricciardo (4) Aston Martin Vettel (8) Stroll (5) Alpine Alonso (7) Ocon (6) Ferrari Leclerc (10) Sainz (3) AlphaTauri Gasly (13) Tsunoda (0) Alfa Romeo Giovinazzi (9) Räikkönen (3) Alfa Romeo Giovinazzi (1) Kubica (0) Haas Schumacher (11) Mazepin (2) Williams Russell (13) Latifi (0)

Snelste raceronde

Dit was nog een leuke! Aanvankelijk pakte Max Verstappen de snelste raceronde, maar Hamilton wist deze aan het einde op zijn naam te schrijven naarmate de auto’s lichter werden en belangrijker: Hamilton reed op de gele band. Aanvankelijk werd Bottas naar binnen gehaald om als backup te dienen. Het was niet de bedoeling dat Bottas de snelste ronde reed, maar dat deed hij toch, zoals het een werknemer betaamd waarbij zijn contract niet verlengd is. Uiteindelijk ging die naar Hamilton.

De onderlinge stand na de GP Nederland 2021 qua snelste raceronde is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Verstappen Red Bull 4 Hamilton Mercedes 3 Bottas Mercedes 2 Pérez Red Bull 1 Gasly AlphaTauri 1 Mazepin Haas 1

Driver of the day

Moreel gezien was Max Verstappen dat al vanaf de eerste paar meters in de eerste vrije training. Een enorme groep van 75.000 juichende mensen en @jaapiyo waren het aan het gadeslaan. Maar uiteraard wordt de coureur met de meeste inhaalacties beloond. In dit geval werd het Sergio Pérez, die van de laatste positie tot nummer 8 wist op te klimmen.

De onderlinge stand na de GP Nederland 2021 in het Driver of the Day klassement is als volgt:

Coureur Team Aantal Nominaties Pérez Red Bull 3 Vettel Aston Martin 2 Norris McLaren 2 Leclerc Ferrari 1 Hamilton Mercedes 1 Verstappen Red Bull 1

Heeft de Autoblog-redactie de GP van Nederland 2021 goed voorspeld?

Ja, zijn naam is Wouter. Hij voorspelde de race exact goed. De goede coureurs op de goede plekken. Dus hij pakt de meeste punten. Onze hoofdredacteur @michaelras zit heel erg dichtbij.

Onderlinge stand na de GP Nederland 2021 in de AB-redactiepoule:

Redacteur Punten Michael 70,5 Wouter 38 Jaap 35 37

Deze Grand Prix’ zijn al verreden:

Deze Grand Prix’ staan nog op de kalender:

12 september | GP van Italië

26 september | GP van Rusland

3 oktober | GP van Turkije

10 oktober | nader te bepalen (GP Japan gaat níet door)

24 oktober | GP van de Verenigde Staten

31 oktober | GP van Mexico

7 november | GP van Brazilië

21 november | nader te bepalen (GP Australië gaat níet door)

5 december | GP van Saudi Arabië

12 december | GP van Abu Dhabi

De eerste meters van de GP van Italië 2021 op Monza worden al aanstaande vrijdag 10 september om 11:30.