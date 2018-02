De Mercedes Maybach S-Klasse is opgefrist

De Maybach S-Klasse krijgt wat klassieke features die de exclusiviteit moeten benadrukken.

Zo zijn er onder andere verticale lamellen in de grille gepositioneerd, qua idee afkomstig van de ultieme pimpmobiel: de Vision Mercedes-Maybach 6. De grille is geïnspireerd op een krijtstreep-pak, aldus de marketingafdeling van Mercedes Maybach. Ook nieuw: two-tone lakkleuren. Er zijn voortaan negen soorten two-tone afwerking van de carrosserie mogelijk. Bovendien kun je nu een dubbele blanke laklaag bestellen op alle donkere kleuren. Dit zorgt voor extra diepte en hoogglans. De tweede laag blanke lak wordt na tussentijds opschuren aangebracht met de hand door vakmensen van Maybach.

De 20 inch wielen op de afbeelding zijn ook nieuw. Er komen drie nieuwe ontwerpen naar de Maybach S-Klasse, waaronder het 20-gaats putdekselontwerp dat we al kennen van de Mercedes Maybach S-Klasse Cabriolet. En tot slot zijn er twee nieuwe kleurcombinaties te bestellen voor het interieur: armagnac brown/black en savanna beige/black. Het zwarte Maybach Exclusive nappa leder kan voortaan besteld worden met stiksels in de kleuren koper, goud, of platina. Daarnaast kun je nu “designo flowing lines Magnolia” krijgen. Dat u het even weet!