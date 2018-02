‘Comedians in Cars Getting Coffee is gejat door Seinfeld’

De succesvolle show van Jerry Seinfeld zou niet zijn eigen idee zijn.

De Amerikaanse regisseur Christian Charles heeft Jerry Seinfeld op het matje geroepen om zijn Comedians in Cars Getting Cofffee. De show van de beroemde comedian is sinds kort op Netflix te zien maar is al sinds 2012 op het web te vinden. In de show gaat Jerry precies dat doen wat de titel van zijn show zegt: hij gaat koffie drinken met een andere comedian die in zijn auto zit. Gasten in zijn show variëren van David Letterman en Jim Carrey tot President Obama (in de tijd dat hij nog president was). De show is een enorm succes.

Charles claimt nu echter dat hij het concept in 2002 aan Seinfeld heeft voorgelegd. In 2011 kreeg hij een telefoontje om een pilot op te nemen, maar toen Charles om geld vroeg voor het gebruik van zijn idee, bekoelde de relatie. Vervolgens zou Seinfeld de show zonder Charles’ medewerking in elkaar gezet hebben. Charles wil genoemd worden in de aftiteling van de shows, maar zoekt bovenal financiële compensatie. Volgens Charles verdient Jerry Seinfeld $750.000 per aflevering op Netflix, waar inmiddels 59 aflevering te zien zijn van de show.

De advocaten van Seinfeld zijn ervan overtuigd dat de zaak “nergens toe zal leiden”. Jerry Seinfeld is niet alleen een comedian, hij is ook een enorm autoliefhebber met een voorkeur voor Porsche, waarvan hij een flink aantal unieke exemplaren heeft. Hij verkocht ook al eens het één en ander overigens.

Bron: TMZ