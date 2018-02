Mercedes medewerkers krijgen moddervette bonus

Het is goed om voor Mercedes te werken dezer dagen.

Mercedes profiteert de laatste jaren maximaal van de toenemende vraag naar luxegoederen. Nog niet zo lang geleden zaten de wereldwijde verkopen rond de miljoen units, inmiddels is de grens van de twee miljoen geslecht. Je doet Mercedes er overigens tekort mee om deze prestatie geheel toe te schrijven aan het groeiend aantal welvarenden in de wereld. Ook in de Premium Wars doet de driepuntige ster goede zaken.

Hoewel BMW zich nog ‘de grootste premium fabrikant’ noemt, moeten ze daarvoor inmiddels de verkoopresultaten van de andere merken in de BMW Group bij het aantal verkochte BMW’s optellen. Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn er in 2017 namelijk meer auto’s met Mercedes-badge dan met BMW-badge verkocht. De afzet van 2.289.344 auto’s in 2017 betekent voor Mercedes een record. Tevens werd de hoogste omzet ooit gescoord en, cruciaal, de hoogste Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) ooit (14,7 miljard Euro). Kortom, het concern draait op volle toeren.

Dit is goed nieuws voor de noeste arbeiders op de werkvloer. Zoals te doen gebruikelijk profiteren bij de Duitse autofabrikanten namelijk niet alleen de topmanagers maar ook alle andere werknemers van puike resultaten. Nou ja, bijna alle tenminste: flexibele krachten moeten vaak alsnog op een houtje bijten.

Enfin, Mercedes heeft besloten om 130.000 werknemers ieder 5.700 Euro extra geld toe te bedelen. De loonslaven krijgen hun bonus automatisch bijgestort bij hun loon voor april. Het is niet de hoogste bonus die we ooit gezien hebben. Bij Porsche kregen de werknemers al ooit bonussen van 9.111 Euro en 8.911 Euro. Ook bij BMW zagen we het bonusbedrag al eens oplopen tot boven de 8.000 Euro. Desalniettemin blijft het lekker meegenomen, zo’n extra zakcentje.