Nederlandse autoverkoop 2018 van start als een speer

Of moeten we een beetje door de cijfers heenkijken?

De eerste maand van het jaar is alweer voorbij en dat betekent dat we ook een maand data hebben om staat van de autoverkoop anno 2018 eens onder de loep te nemen. Zojuist kregen we een ronkend persbericht binnen over de autoverkoop in januari. Deze ligt met 59.367 exemplaren maar liefst 16,1 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar, toen er slechts 51.121 auto’s over de toonbank gingen. Tevens is het de beste januari sinds 2012, toen er ruim 70.000 auto’s verkocht werden.

Met name Volkswagen zal met genoegen terugkijken op de maand. Tenminste, qua verkopen in Nederland dan. Alle ophef rondom dieselgedoe deert de Nederlandse Volkswagen koper kennelijk niet of nauwelijks, want de Polo (2.642 stuks, rijtest), Golf (2.313 stuks), Up! (1.949 stuks) en Tiguan (1.783 stuks) nemen beslag op de plaatsen één tot en met vier. Alleen de Ford Fiesta wringt zich naast de Veedubs in de top-5 dankzij 1.540 verkochte units.

Als we dit tempo vast konden houden in het hele jaar zou de verkoop rond de 500.000 auto’s uitkomen. Een complete goednieuwsshow dus? Nou dat ook weer niet, we kunnen namelijk redelijkerwijs aannemen dat de cijfers enigszins beïnvloed worden door de CO2-tax van de staat.

In 2012 werden de beruchte 0 procent, 14 procent en 20 procent bijtellingstarieven in het leven geroepen. In de loop der jaren werden deze steeds strenger, waardoor het enkele jaren op rij interessant was om nog snel even een auto op kenteken te zetten in december. In tegenstelling tot de normale gang van zaken was december de laatste jaren dus vaak een topmaand. Zo werden er in december 2015 bijvoorbeeld 69.159 nieuwe auto’s geleased verkocht. De verkoop in januari deed dit fenomeen waarschijnlijk geen goed.

Om van de daken te schreeuwen dat we ‘De beste januari sinds 2012!!1!’ hebben beleefd, lijkt ons dan niet geheel recht doen aan het grotere plaatje. Maar goed, het is natuurlijk altijd beter dan wanneer er mínder auto’s verkocht waren dan in voorgaande jaren.