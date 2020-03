Mercedes met BMW-motor kan van jou zijn

Jazeker, een echte Mercedes met BMW-motor staat te koop.

Het is een van de wonderen in de tuningsindustrie, deze Mercedes met BMW-motor. De auto die je op de foto’s ziet betreft de Hartge F1. Het is een ultiem Frankstein-project, met het beste van vier werelden: Mercedes, BMW, Hartge en Carlsson.

Mercedes W124

Het Mercedes-gedeelte is vrij eenvoudig te herkennen. Het gaat om een zogenaamde ‘W124’, dat is de E-klasse uit de jaren ’80 en begin jaren ’90. De auto zelf behoeft eigenlijk geen introductie. De auto in kwestie begon zijn leven als ‘300 E’, dus met een drieliter zescinlinder Einspritzmotor. Op de wielen na, lijkt deze 300 E behoorlijk standaard te zijn, maar niets is minder waar.

BMW M88

Er is huist namelijk een BMW-motor in deze Mercedes. Het betreft de ‘M88’-zescilinder. Deze motor kennen we uit de BMW M1, een 3.5 zes-in-lijn met van origine 277 pk. Maar je voelt ‘m al aankomen, deze motor is niet standaard. Het blok werd door Hartge opgepept. Het mooie is: geen simpele chip, maar ouderwets tuningswerk. Dus een grotere cilinderinhoud (3.535 cc), lichtere zuigers en een hogere compressie. Het resultaat? 330 pk! Het resultaat noemden de Duitse tuners dus de ‘Hartge F1’.

Hartge

Qua uiterlijk vertoon heeft Hartge het heel erg bescheiden gehouden. De auto staat wat lager op zijn wielen, dankzij een Bilstein-onderstel. Over wielen gesproken, die komen van de firma Carlsson. Dat lijkt een vreemde keuze, maar beide tuners komen uit de zelfde stad (Merzig, vlakbij Luxemburg) en de oprichters van Carlsson heten Rolf en Andreas Hartge… In dit artikel gaat collega @jaapiyo wat dieper in op de geschiedenis van de Hartge F1. Binnenkort gaan wij wat dieper in op de historie van Hartge, dus houdt Autoblog in de gaten!

Veiling

De Hartge F1 wordt te veil aangeboden, net als de Hartge BMW 3 Serie Compact V8 van vorige week. Wellicht dat je de achtergrond al wat herkend had. Nu Hartge officieel niet meer bestaat, kan de verkoper er mooie een commercieel slaatje uit slaan. Want zoals men zegt: “Zo maken ze ze tegenwoordig niet meer”.