Mercedes GP moet van Red Bull zijn ophanging aanpassen

De Oostenrijkers willen dat alles eerlijk verloopt.

Het Formule 1-seizoen beleeft een valse start dit seizoen. Het coronavirus zorgt voor behoorlijk wat opschudding. Dat de races geannuleerd (of verzet) worden is heel begrijpelijk, maar desalniettemin heel erg jammer.

Intriges

Het leuke van de Formule 1 is dat er altijd wel wat gebeurt, ondanks alles. Intriges, gemene spelletjes, steken onder water, het voeren van Nicholas Latifi, dreigen met rechtszaken en het constant opzoeken van de grenzen van het technisch reglement. Het is kinderachtig, maar het hoort er allemaal bij.

Brakeducts

Dus ondanks dat er nog geen één meter is gereden tijdens een GP-weekend, proberen de teams elkaar de loef af te steken. Of nog beter: elkaar te verklikken bij de FIA. Zo vonden de heren van Red Bull dat de achterwielophanging van Mercedes GP niet reglementair is. De achterste ‘brakeducts’ voldeden volgens de Britse Oostenrijkers niet aan het reglement.

Racing Point ook?

Het bleek geen loze kreet, want de organisatie heeft er nagekeken en wat blijkt: de brakeducts zijn niet volgens de regels. Mercedes GP moet van de technische dienst dan ook wijzigingen aanbrengen aan de achterwielophanging, zodat deze voldoet aan de reglementen. Niet alleen Mercedes, maar geheel toevallig moet Racing Point exact dezelfde modificaties uitvoeren.

Ferrari

Nog niet zo lang geleden was het team van Mercedes op hun beurt erg sceptisch op de FIA. Het ging om mogelijk (en zeer waarschijnlijk) gesjoemel met de brandstofleidingen. De uitspraak van de FIA dat de zaak is afgedaan, was voor Toto Wollf (en alle andere teambazen die niet met Ferrari-motoren werken) reden om nog bozer te worden en gezamenlijk actie te ondernemen.

Geen probleem meer

Deze zaak laat men bij Mercedes GP vanaf nu rusten. Ondanks dat Mercedes met Toto Wolff de initiator was, doen ze een stapje terug. De grote baas van Mercedes, Ola Källenius heeft even zitten babbelen met John Elkann (president van Fiat) en kennelijk er is nu geen probleem meer. Benieuwd hoe de andere teams hier instaan. Kortom, er gebeurt nog voldoende in de Formule 1.