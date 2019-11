Porsche Taycan loopt vertraging op [update]

Kopers moeten iets langer wachten op de elektrische auto.

Hè shit. Zit je met smart te wachten op de levering van je Taycan, komt Porsche met het nieuws dat de Taycan vertraging heeft opgelopen. In eerste instantie zou de elektrische auto in januari 2020 geleverd gaan worden, maar de gecommuniceerde datum naar klanten gaat Porsche niet redden.

Diverse klanten in Europa die met een vertraging hebben te maken zijn door Porsche via een e-mail op de hoogte gesteld. Dat valt te lezen in een post op de (besloten) ‘Porsche Taycan Group’ op Facebook. Een geluk bij een ongeluk is dat het qua bijtelling voor Nederlandse kopers niets uitmaakt. In januari 2020 is de 4%-bijtelling exit en dus kwam de Taycan daar sowieso al niet in aanmerking voor.

In de e-mail schrijft Porsche dat kopers rekening moeten houden met een vertraging van acht tot tien weken. Verder maakt de Duitse autobouwer excuses en zeggen ze klanten zo goed mogelijk op de hoogte te willen houden.

Autoblog.nl heeft navraag gedaan bij Porsche Nederland. Op moment van schrijven had de Duitse autofabrikant nog niet direct commentaar op de berichtgevingen.

Update: Inmiddels heeft Porsche een statement afgegeven: