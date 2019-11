Ford valt met deze auto’s in de prijzen

Dubbel feest bij de autofabrikant.

De prijzenkast bij Ford is aangevuld met twee titels voor de bedrijfswagens van het merk. De hybride Transit Custom is verkozen tot International Van of the Year (IVOTY) 2020 en de Ford Ranger wist de International Pick-up Award (IPUA) 2020 binnen te slepen.

Daarmee is Ford de eerste autofabrikant die tweemaal beide titels in hetzelfde jaar weet te winnen. De eerste keer dat het merk de twee prijzen in hetzelfde jaar won was in 2013. De Transit Custom EcoBlue Hybrid werd door de jury geroemd. De deels elektrische bedrijfswagen viel onder meer in smaak om zijn hybride aandrijflijn. De Ranger won de prijs vanwege zijn 2.0-liter EcoBlue diesel en het aantal rijassistent systemen.

De IVOTY wordt uitgereikt aan de hand van de input van 25 journalisten uit 25 Europese landen waaronder Nederland, Belgiƫ, Italiƫ, Frankrijk en Duitsland. De prijsuitreiking vond plaats in Lyon, Frankrijk. De jury van de IPUA-award bestaat uit 18 leden. Ford heeft de IVOTY-prijs nu in totaal zes keer gewonnen.

In 2018 wist Volkswagen de IPUA-award te winnen met de Amarok V6. In 2016 kwam de Nissan NP300 Navara als beste uit de bus. De IVOTY-prijs werd vorig jaar uitgereikt aan PSA met zijn compacte bedrijfswagens. Het jaar daarvoor werd Iveco gekroond met de Daily Blue Power tot International Van of the Year