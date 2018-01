Opinie: de pikorde van alle rijdersduo’s in de Formule 1

Nu het laatste zitje gevuld is kunnen we de balans opmaken.

Normaal zijn het de kneusjes op de grid die als laatste bekend maken wie er in hun auto’s plaatsnemen voor het nieuwe F1 seizoen. Desperate coureurs die in de winter naarstig op zoek gaan naar sponsorgeld, vormen van oudsher een makkelijke prooi voor teams die nog wat budget nodig hebben. Sauber wachtte er in 2015 zelfs mee tot halverwege het weekend van de eerste race. Maar tot vandaag was alleen de rijdersbezetting waarmee Williams het seizoen begint nog niet bekend. Trek daaruit je eigen conclusies over misschien wel hét topteam van de jaren ’90.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de andere teams hun zaakjes al snel voor elkaar hadden. Wellicht komt dat doordat de grote jongens tegenwoordig hun invloed aanwenden om hun talenten bij teams te stallen die normaal vatbaar zouden zijn voor een grote zak geld van een (relatief) talentloze coureur. Ocon zit bij Force India en Leclerc bij Sauber. Daarnaast nemen Red Bull rijders ook al vijf plekken in. Ruimte voor paradijsvogels als Esteban Tuero en Gaston Mazzacane is er dus niet of nauwelijks meer.

Hoe dan ook zijn alle rijders nu bekend. Tijd voor de definitieve, objectieve lijst van welk team de beste rijders heeft:

1. Red Bull Racing: Verstappen – Ricciardo

We kunnen er niet omheen: Red Bull Racing heeft het beste duo in de F1. Ricciardo bewees dat hij bij de toppers behoorde toen hij Vettel om de oren reed toen hij diens teamgenoot was bij Red Bull Racing. De viervoudig kampioen werd niet weggeblazen door de Ozzie, maar toch waren de cijfers duidelijk. De Duitser werd verslagen in het raceduel, verslagen in het kwalificatieduel en won nul races tegenover de drie overwinningen van DR3. Toegegeven: in Canada leek Vettel de beste papieren te hebben maar had de honeybadger het geluk aan zijn zijde. Teambaas Horner beschouwt de Australiër die vroeger vooral bekend stond als ‘een goede kwalificeerder’ inmiddels bovendien als de beste inhaler van het veld.

Beter nog dus dan Max Verstappen, toch ook niet de minste op dat vlak. Onze landgenoot waste op zijn beurt Ricciardo vorig jaar de oren, al bleek dat uiteindelijk niet uit het scorebord. Enfin, het verhaal is genoegzaam bekend inmiddels. Red Bull Racing heeft twee toppers in huis die voor de titel kunnen gaan. Misschien werkt dat uiteindelijk in hun nadeel, maar qua kwaliteiten hebben ze het beste duo.

2. Force India: Perez – Ocon

Ik ben niet eens de grootste fan van Ocon, maar wel groot fan van Perez. Dat de soms wat pedante Mexicaan serieus snel is, leerde ik in 2009 toen hij van der Garde’s teamgenoot was in de GP2. Letterlijk onnavolgbaar was hij destijds is een aantal races. Dat hij geen kampioen werd, lag met name aan het feit dat de consistentie toen nog ontbrak, net als in de eerste F1 jaren bij Sauber en McLaren. Inmiddels lijkt de kleine Checo zich op dat vlak flink verbeterd te hebben. Dat hij na een jaar afgeschreven werd bij McLaren wil ik door de vingers zien. Hij won het kwalificatieduel van Button en haalde niet eens zo heel veel minder punten dan de Britse kampioen. Magnussen deed het een jaar later wat dat betreft een stuk slechter.

Dat ik Perez hoog inschat, betekent automatisch dat Ocon ook wel oké moet zijn. De Fransman die vocht met Max in de F3 bleef namelijk doorgaans goed in de buurt van Perez in 2017. Bovendien was er naar het eind van het jaar een stijgende lijn zichtbaar waarbij hij Checo vaker begon te verslaan. Een spannend en toch ook wel uitgebalanceerd duo dus.

3. Renault: Hulkenberg – Sainz

Controversieel dit, maar ik durf ‘m wel aan. Op papier is Hulkenberg zo’n man die het allemaal goed deed in de opstapklasses, maar dan uiteindelijk op het hoogste niveau niet presteert. Gebeurt in elke sport, dus ook in de F1. Toch denk ik dat de Duitser vooral pech heeft gehad en dat het talent niet weggeëbt is. Vorig jaar haalde hij bijna de perfecte score in het kwalificatieduel: 19-1. Toegegeven, de meeste van die races had hij Palmer als teamgenoot. Doch ook afgezien daarvan heeft Hulkenberg al een paar keer laten zien dat hij over de juiste skills beschikt. Bij Force India vormde hij een puik duo met Perez en in de regen is hij altijd goed, getuige de pole en later bijna-overwinning in Brazilië.

Sainz maakte na een harde strijd met Verstappen bij Toro Rosso indruk door Daniil Kvyat te vermorzelen bij Toro Rosso, hoewel hij daarbij ook wat hulp kreeg van Helmut Marko. Hij moet nu de strijd aanbinden met Hulkenberg om te laten zien dat hij in de toekomst wederom met Max zal kunnen vechten, maar dan om titels.

4. Mercedes: Hamilton – Bottas

Wat, pas de vierde plaats? Ja, Hamilton is een van de beste zo niet de beste rijder van het veld. Maar het gaat om de beste duo’s. Bottas is een middelmatige coureur.

5. McLaren: Alonso – Vandoorne

In mijn ogen is Alonso nog steeds een echte topper. Vooral in auto's die níet per se perfect zijn laat hij af en toe dingen zien die niemand anders kan. Vandoorne begon vorig jaar (heel) slecht, maar verbeterde zich enorm gedurende het jaar. Dit jaar mag hij laten zien dat zijn GP2 titel niet alleen de verdienste van ART Grand Prix was.

6. Ferrari: Vettel – Raikkonen

Sommigen zullen zich wellicht afvragen of ik mijn verstand verloren heb door het rode duo op plaats zes te zetten, maar daar komen ze toch echt terecht. Toegegeven, tussen de nummers vier, vijf en zes is het moeilijk kiezen. Dat Vettel op zijn dag heel goed is staat ook buiten kijf, maar ik vind hem minder dan Hamilton, Verstappen, Alonso en misschien wel Ricciardo. De nederlaag tegen Ricciardo bij Red Bull heeft de glans er wel ietwat afgehaald bij de Germaan wat mij betreft. En alle sympathie die ik voor Kimi heb ten spijt, denk ik dat het voor de Fin gewoon voorbij is. Dat gezegd hebbende komt de lagere klassering van Ferrari ten opzichte van Mercedes door het verschil Hamilton – Vettel en niet door Bottas – Raikkonen.

7. Haas F1: Grosjean – Magnussen

Voor Grosjean geldt min of meer hetzelfde als voor Hulkenberg, maar de Fransman schat ik net wat lager in. Dat hij zich na zijn eerste F1 races bij Renault terugknokte naar de F1 via de AutoGP en GP2 was knap. Maar hij zeurt teveel en maakt ook teveel foutjes.

Van Magnussen heb ik helemaal geen hoge pet op. Voor hem geldt een gevalletje Kovalainen-syndroom: mensen blijven ‘m maar kansen geven en kwaliteiten toekennen die ik op de baan niet of nauwelijks terugzie. Zie je wel vaker bij Scandinavische coureurs. Iedereen denkt kennelijk dat die automatisch de nieuwe Peterson/Hakkinen/Raikkonen worden. Het begint nu zelfs ook vat te krijgen op Raikkonen zelf.

8. Sauber: Leclerc – Ericsson

Leclerc is kennelijk het nieuwe F1-supertalent. Vorig jaar domineerde hij de Formule 2. Ik heb ‘m zelf aan het werk gezien op Spa en daar ging hij inderdaad lekker. We gaan het zien. Aan Ericsson hoort de Monegask geen kind te hebben als hij zo goed is als men zegt, hoewel de Zweed ook weer niet zó slecht is. Wel matig, maar niet Taki Inoueësque.

9. Toro Rosso: Gasly – Hartley

Wat Toro Rosso wil met deze gasten is mij een raadsel. Gasly won in 2016 het GP2 kampioenschap in zijn tweede jaar na een moeizaam gevecht met teamgenoot Giovinazzi. Red Bull achtte dat kennelijk niet afdoende om hem een F1 kans te geven, ondanks het feit dat Kvyat toen al onder vuur lag. Na een vrij goed jaar in de Japanse Super Formula kreeg Gasly alsnog een racezitje in de F1. Het is nog (veel) te vroeg om de Fransman af te schrijven, maar een onuitwisbare indruk maakte hij zeker niet direct.

Hartley is een nog raarder verhaal. Dat de overjarige Kiwi een kans krijgt om een heel jaar F1 te gaan rijden (hopelijk voor hem) is op zich mooi nieuws voor oudere sporters, maar tekent ook de armoede in Red Bull’s opleidingsprogramma. In de opstapklasses gold Hartley lang als een groot talent, maar het kwam er nooit uit. Waarom zou het in de F1 dan wel lukken.

10. Williams: Stroll – Sirotkin

Het laatste team om haar duo bekend te maken en direct ook het laatste team in deze lijst. Iedereen weet dat beide rijders traditionele paydrivers zijn in de niet zo goede zin van het woord. Daarbij hebben ze met zijn tweeën precies één jaar ervaring. Sommigen wijzen op de derde plaats van Stroll in Bakoe en de kwalificatie in Monza als tekenen dat de Canadees wel degelijk wat kan. Maar let wel: in Bakoe was Massa gewoon eerste geworden in de andere Williams mits hij niet uitgevallen was met technische malheur. En de kwali in Monza liet weliswaar zien dat Stroll geen totale koekenbakker is, maar in de race eindigde hij uiteindelijk als zevende, vlak voor Massa.

Sirotkin heeft in de afgelopen jaren leuk meegedaan in de F2/GP2 en scoorde hier en daar een overwinning. In principe niks mis mee, alleen ook niet per se reden om hem te zien als een toekomstig wereldkampioen Formule 1. Desalniettemin sluit ik niet uit dat Sergey zijn teamgenoot dit jaar regelmatig verslaat. De twee zullen waarschijnlijk best goed aan elkaar gewaagd zijn. Misschien moeten we zeggen dat Stroll en Sirotkin niet slecht zijn, maar dat de andere duo’s gewoon beter zijn. Past ook goed in de ‘iedereen krijgt een beker’ mentaliteit van tegenwoordig.

Ik neem aan dat echte kenners het eens zijn met deze rangschikking. Mocht dat op een of andere manier echter niet het geval zijn, dan horen we dat graag.