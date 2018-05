Tesla maakt basis Model 3 pas als ze veel Model 3’s bouwen

Klinkt als een ouderwetse Catch-22...

Gisteren kwam Tesla weer eens in positieve zin in het nieuws. Musk slingerde de specs van de (voorlopig) dikste variant van de Model 3 de wereld in en claimde en passent dat de auto sneller is dan een BMW M3. Kijk, Elon mag dan elektrogebakjes maken, maar hij weet heel goed hoe hij de aandacht moet pakken van onvervalste petrolheads. Vergelijk het ding met een bezine-icoon als de M3 en zowel voor- als tegenstanders roepen om het hardst om de Muskias bij dan wel af te vallen. Dat bleek ook in onze altijd bruisende commentsectie, want de teller staat inmiddels op 155 reacties op het bericht, waarvoor hulde.

Toch was er voor muggenzifters critici uiteraard weer het nodige aan te merken op de goednieuwsshow. Dan gaat het niet alleen om de daadwerkelijke prestaties van de Model 3 op het circuit, maar ook om de vraag waar die crises-Model 3’s eigenlijk blijven. Musk beloofde immers ooit dat de auto beschikbaar zou zijn voor 35.000 Dollar, maar de tot nu toe uitgeleverde exemplaren kosten allemaal aanzienlijk meer. De nieuwste, heetste variant doet zelfs 78.000 Dollar. Serieuze cheddar dus.

In Tesla’s configurator staat dat de instap-Model 3’s vanaf ‘Late 18’ worden uitgeleverd. Doch wat Musk gisteren en vandaag naar buiten gebracht heeft over de instapper suggereert dat dit doel mogelijk wederom niet gehaald wordt. Tesla wil ook de instapper namelijk met winst verkopen en acht dit zelfs essentieel voor het voortbestaan van het merk, zo laat Elon weten op Twitter:

With production, 1st you need achieve target rate & then smooth out flow to achieve target cost. Shipping min cost Model 3 right away wd cause Tesla to lose money & die. Need 3 to 6 months after 5k/wk to ship $35k Tesla & live.

