Corvette Z06 (C8) maakt net zoveel toeren als Honda S2000

Huh? Wat? Amerikanen zorgen dat de nieuwe Chevrolet Corvette Z06 (C8) zal net zoveel toeren maken als een Honda S2000. Slik.

De spiksplinternieuwe Corvette is in de VS een enorme hit. Het grote verschil zit ‘m in het feit dat de Corvette nu voorzien is van een motor die tussen de stoelen en de achterwielen ingenesteld zit. Een heuse middenmotor dus.

Geïnteresseerd

Volgens General Motors was het nodig om mensen geïnteresseerd te houden voor de Corvette, daar alleen de puristen een lange motorkap en korte kont kunnen waarderen. De Corvette ziet er nu uit als een generieke kopie van een Italiaanse supercar. Alsof iemand via de telefoon heeft uitgelegd hoe de auto eruit moet komen te zien.

All-weather banden

In technisch opzicht is er niets mis met de auto en al helemaal niet als je kijkt hoe goedkoop de auto is. Nu gebeidt de eerlijkheid te zeggen dat je ‘m wel moet aankleden met opties, anders rijd je weg op knakerige all-season banden. Op een Chevrolet Cruze is zo’n compromis prima, maar niet op een supercar met middenmotor en achterwielaandrijving.

Ferrari-esque

Maar we gaan even verder over de Ferrari-esque eigenschappen. De Corvette lijkt niet alleen op een Ferrari qua uiterlijk, ook qua geluid! Nee, niet de huidige Stingray. Die heeft nog een vrij eenvoudige LT V8 met crossplane-krukas. Echter, Chevrolet als al aan het testen met de nieuwe Z06 en dat belooft een waar spektakel te worden.

Iets bijzonders

De Corvette Z06 uit 2005 had een briljante 7.0 V8 zestienklepper (de LS7) onder de kap, dat volgens ondergetekende de beste motor aller tijden is. Helaas kon Chevrolet die motor niet laten voldoen aan de strenger wordende emissie-eisen. Dus kreeg de Corvette Z06 (C7) een supercharged 6.2 V8. Voor de Corvette Z06 (C8) heeft Chevrolet iets bijzonders in petto.

Flatplane V8!

De auto krijgt namelijk een flatplane V8. Dit betekent dat de krukas anders is, wat overigens ook geld voor het motorkarakter. Chevrolet heeft bevestigd dat de Corvette Z06 (C8) eraan komt. Dat niet alleen, er is ook aangegeven dat de Corvette Z06 (C8) voorzien zal worden van de motor uit de Corvette C8R raceauto (die je op de afbeeldingen ziet). Die ziet er qua looks al heel wat beter uit.

Toeren

Net als met de C6-generatie van de Z06 zoekt Chevrolet extra vermogen doormmiddel van meer toeren, in plaats van een mechanische compressor. Dit betekent dat de Corvette ook heel anders zal klinken, zie de video van Motrolix om te horen hoe deze klinkt. Qua toerental wordt het wel heel bijzonder, want de Corvette Z06 (C8) zal net zo veel toeren kunnen draaien als een Porsche 911 GT3, Ferrari 458 of Honda S2000. Jazeker: 9.000 toeren!

Meer dan 100 pk per liter

Qua vermogen wordt verwacht door Carbuzz dat de 5.5 liter motor zo’n 625 pk zal leveren. Ja, dat is minder dan de vorige Corvette Z06 (C7), maar bij de Corvette Z06 (C8) heb je het voordeel van een veel betere respons. Het maximale koppel van 550 Nm zal lager zijn dan de instapversie! Oh, en het is voor het eerst dat een Corvette-motor meer dan 100 pk per liter lepelt uit een atmosferische V8. Kortom, de nieuwe generatie Z06 belooft niet zozeer een supercar-doder te worden, maar een ware supercar. Wel even goede banden eronder zetten.

De Corvette Z06 (C8) wordt in de loop van 2021 verwacht.